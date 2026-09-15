Fable уцелела после масштабных сокращений в Xbox - разработчик объяснил, почему игру не отменили

Fable пережила волны сокращений и отмен проектов в Xbox, и теперь ее создатель объясняет, почему ей повезло больше, чем другим. Ральф Фултон из студии Playground Games считает, что ключевую роль сыграло восприятие этой RPG как одного из важнейших брендов во всей экосистеме Microsoft.

Работа над новой Fable должна была начаться примерно в 2016 году, хотя официально игру представили лишь в 2020-м. С тех пор в Xbox произошли масштабные перемены, включая массовые сокращения и отмену ряда крупных проектов.

За последние годы из планов компании исчезли такие проекты, как Perfect Dark и Project Blackbird, а целые команды были расформированы или реорганизованы. В июле Xbox объявила об очередном сокращении 1600 сотрудников в рамках крупнейшей реструктуризации за всю историю подразделения.

Однако Fable избежала подобной участи. «Очень многие в Xbox считают Fable неотъемлемой частью ДНК платформы», — заявил Ральф Фултон. Директор по производству подчеркнул, что такой подход был призван защитить команду в ходе исключительно длительного процесса разработки.

Фултон пошел ещё дальше, назвав Fable важной игрой не только для Xbox, но и для всей индустрии. Он полагает, что проект сочетает в себе элементы, которые не встречаются в других играх.

Новая Fable выйдет не только на Xbox Series X/S и ПК. Microsoft также подтвердила версию для PlayStation 5 — решение, которое осталось в силе, несмотря на недавнее заявление о пересмотре стратегии эксклюзивности. Релиз запланирован на 23 февраля 2027 года.