Fable всё ещё планируется к выходу на PS5, несмотря на сообщения о пересмотре эксклюзивности игр Xbox

Предстоящий перезапуск Fable от разработчика Playground Games всё ещё планируется к выходу на PS5, несмотря на заявления нового генерального директора Xbox Аши Шармы о пересмотре эксклюзивных соглашений бренда. Microsoft начала портировать несколько игр собственного производства для Xbox на другие платформы пару лет назад, добившись огромного успеха с релизами Forza Horizon 5 и Sea of ​​Thieves на PlayStation. Однако всё это может скоро измениться, если Xbox решит отказаться от портирования собственных игр.

На данный момент игроки PlayStation могут быть спокойны, зная, что Playground Games всё ещё выполнит своё обещание выпустить Fable на PS5 вместе с Xbox Series X/S и ПК позже в этом году. Разработчик ответил напрямую пользователю на X, который спросил, выйдет ли Fable на PS5 в свете заявлений Шармы о пересмотре эксклюзивных соглашений. Playground Games ответили, что игра по-прежнему планируется к выпуску на PS5.

То же самое, вероятно, можно сказать и о Halo: Campaign Evolved, полном ремейке кампании Halo: Combat Evolved, который запланирован к выходу на PS5, Xbox и ПК. Было бы странно, если бы Microsoft отказалась от этих анонсов на данном этапе, поэтому лучшим решением будет выполнить свои обещания и рассматривать будущие релизы только с точки зрения эксклюзивности или её отсутствия.