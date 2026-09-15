Геймдиректор Fable: команда "неустанно стремилась к качеству" при создании финала

Будь то Baldur’s Gate 3 или The Blood of Dawnwalker — в любой ролевой игре, где важен выбор игрока, этот выбор должен иметь реальное значение. Чью сторону вы примете, устроите ли кровавую баню или предпочтёте действовать осторожно — всё это должно играть роль, особенно когда дело доходит до финала. В прошлых частях Fable так было не всегда, но студия Playground Games обещает, что их версия игры «блестяще справится с завершением».

В интервью The Guardian геймдиректор Ральф Фултон отметил, что ставки в основном сюжете поначалу относительно невелики: это позволяет игроку исследовать мир и взаимодействовать с различными механиками — от создания репутации до покупки недвижимости. Однако, когда наступает время развязки, именно финал выходит на первый план, и в этом аспекте команда Playground «неустанно стремилась к качеству».

Легко поддаться соблазну и, глядя на отраслевую статистику (согласно которой игру начинают 100% пользователей, а проходят до конца лишь 25%), решить не вкладывать значительные ресурсы в финал. Но мы здесь неустанно стремились к качеству. В лучших традициях Fable всё завершается выбором, который действительно заставляет задуматься о том, кто вы есть, и взвесить реальную личную цену, которую придётся заплатить за последствия принятого решения.

Учитывая, чем печально известна концовка Fable 2, такой вариант кажется куда более привлекательным. Разумеется, придётся подождать и узнать больше об обстоятельствах, предшествующих этому выбору, а также о том, играют ли здесь роль репутация или иные факторы.

Независимо от того, насколько сильно вы увлечётесь сюжетом, на прохождение уйдёт немного времени. Основная кампания занимает всего 15–20 часов, и ещё столько же может потребоваться на выполнение побочных заданий. Главная же «фишка» игры — это системы симуляции жизни, которые, в теории, должны обеспечить практически бесконечную реиграбельность.

Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.