Геймеры довольны продолжительностью сюжета Fable в 20 часов

Официально объявлена ​​продолжительность основной сюжетной линии Fable, и геймеры в целом довольны её хронометражем. Playground Games и Xbox недавно поделились дополнительными подробностями о сюжете Fable на Gamescom 2026, включая то, сколько времени потребуется игрокам, чтобы пройти её. Учитывая, насколько сильно может отличаться продолжительность RPG, знание продолжительности сюжета Fable заранее может помочь игрокам управлять своими ожиданиями.

Как стало известно во время сессии вопросов и ответов на Gamescom, заместитель директора игры Fable Уилл Кеннеди заявил, что игрокам потребуется около 15-20 часов, чтобы пройти основной квест. Если эта цифра верна, то эта игра станет самой продолжительной во франшизе Fable, даже если она не сравнится с другими фэнтезийными RPG, такими как The Elder Scrolls или гигантами вроде Baldur's Gate 3. Для сравнения, основные сюжетные линии предыдущих частей серии Fable длились менее 15 часов.

Fable (2004) — 12,5 часов

Fable 2 (2008) — 13 часов

Fable 3 (2010) — 13,5 часов

В посте на сабреддите Fable, посвящённом этой новости, геймеры в целом положительно оценили продолжительность кампании. Как пишет пользователь Grouchy-Fill1675: «Как почти 40-летний муж и отец, меня это нисколько не беспокоит». Другие пользователи разделяли это мнение, отмечая, что 15-20-часовой сюжет для RPG — это идеальный вариант, учитывая, что такие очень длинные игры, как Persona 5 и Baldur's Gate 3, могут показаться слишком утомительными. Другие пользователи указывали, что благодаря системе морали в Fable, продолжительность игры может быть удвоена для одного прохождения за добро и одного за зло.

Однако Fable — это гораздо больше, чем просто основная кампания, и Кеннеди объясняет, что игрокам предстоит ещё 15-20 часов дополнительного контента. Будучи RPG с открытым миром, Fable позволяет игрокам погрузиться в мир Альбиона и исследовать каждый его уголок, расширяя время прохождения игры настолько, насколько им захочется. В Fable также будет система жизней, которая делает игру практически безграничной в зависимости от того, насколько игроки готовы посвятить себя отыгрышу роли в этом мире.