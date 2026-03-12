Гигантский петух против героя: в новом ролике Fable показали необычного босса

Xbox Game Studios и студия Playground Games опубликовали короткий геймплейный ролик перезапуска Fable. В видео разработчики продемонстрировали необычную битву с гигантским петухом по имени Василиск.

В ролике главный герой сначала атакует монстра мечом, вступая с ним в ближний бой, а затем применяет магические способности. Судя по показанным кадрам, разработчики делают упор на сочетание разных боевых стилей — холодного оружия и заклинаний, позволяя игрокам гибко менять тактику прямо во время сражения.

Действие новой части снова разворачивается в фэнтезийном мире Альбион. История, как и в классических играх серии, начинается с детства главного героя. Вскоре его жизнь меняется после трагического события: загадочный незнакомец превращает жителей деревни, включая бабушку персонажа, в каменные статуи. Именно это происшествие становится отправной точкой будущего приключения.

Перезапуск Fable планируют выпустить осенью 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также с первого дня будет доступна в каталоге подписочного сервиса Xbox Game Pass.