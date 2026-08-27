Глава Playground Games заявил, что Fable - крупная игра и готова конкурировать с любыми проектами, кроме GTA 6

В интервью IGN на Gamescom 2026 глава Playground Games Ральф Фултон заявил, что команда "чувствует себя прекрасно" в отношении новой даты релиза Fable, несмотря на то, что изначально игру планировали выпустить осенью 2026 года. По словам Фултона, решение о переносе было очевидным для всех - октябрь 2026-го оказался перегружен крупными проектами. Однако февраль 2027-го тоже не обещает быть спокойным: Fable столкнется с God of War Laufey, Metro 2039 и Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Тем не менее Фултон не беспокоится о конкуренции:

Нам постоянно говорят, что начало следующего года будет загруженным, но мы не бежим от других больших игр. Мы сами большая игра. Мы держим высокую планку и готовы конкурировать с кем угодно. Есть только одна, которую мы предпочли избежать полностью.

Этой игрой, как несложно догадаться, стала GTA 6. Разработчики признали, что желание разминуться с релизом от Rockstar сыграло ключевую роль в смене даты.

Релиз Fable запланирован на 23 февраля 2027 года. Ранее игра должна была выйти в октябре 2026 года, однако разработчики приняли решение перенести дату, чтобы избежать хаотичного осеннего периода.