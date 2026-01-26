Глава Xbox Game Studios назвал Fable "потрясающей" и пообещал навести порядок с мультиплатформенными релизами

После шоу Xbox Developer Direct 2026 руководитель Xbox Game Studios Крейг Дункан дал интервью GamesRadar, в котором особое внимание уделил перезапуску Fable — одному из главных анонсов презентации. По словам Дункана, игра уже сейчас производит сильное впечатление, а ключевая система Living Population способна стать настоящим прорывом для жанра RPG. Она позволит игрокам по-разному взаимодействовать с NPC и ощутимо влиять на окружающий мир.

Дункан отметил, что Playground Games подошла к Fable с тем же стремлением к качеству, которое ранее вывело серию Forza Horizon на новый уровень. Разработчики взяли лучшие идеи оригинальной трилогии и переосмыслили их, сделав более современными и глубокими. По его словам, потенциал Living Population настолько велик, что игроки будут постоянно находить новые способы взаимодействия с миром Альбиона.

Отдельно глава студии затронул тему мультиплатформенной стратегии Xbox. Он признал, что релизы Xbox Game Studios пока выглядят непоследовательно: одни игры выходят сразу на PC, Xbox и PlayStation 5, другие — сначала только на платформах Microsoft. Дункан подчеркнул, что компания услышала критику и постарается действовать более единообразно, хотя многое по-прежнему будет зависеть от конкретного проекта и этапов его разработки.

Главная цель, по его словам, остаётся неизменной — дать как можно большему числу игроков возможность познакомиться с играми студии. В случае с Fable это особенно важно, ведь проект рассчитан на широкую аудиторию поклонников серии.

Напомним, Fable выйдет осенью 2026 года. Ранее также подтвердили, что игра сохранит псевдодокументальный стиль повествования, вдохновлённый сериалом «Офис», а новые подробности о проекте обещают раскрыть в ближайшие месяцы.