Главная злодейка, Валет Мечей и дата релиза в атмосферном трейлере Fable - предзаказы уже стартовали

После нескольких переносов и долгого ожидания у новой Fable наконец появилась точная дата релиза. На Xbox Games Showcase компания Microsoft подтвердила, что перезапуск знаменитой серии от студии Playground Games выйдет 23 февраля 2027 года.

Ранее Xbox уже сообщала о переносе проекта на 2027 год, однако тогда речь шла лишь о примерном окне релиза. Теперь дата стала официальной. Судя по заявлениям компании, решение связано не столько с проблемами разработки, сколько с желанием дать игре больше пространства на рынке. В ближайшие месяцы календарь релизов обещает быть крайне насыщенным: среди крупных проектов называются Grand Theft Auto VI, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved, Call of Duty: Modern Warfare 4 и другие громкие новинки.

Такой шаг выглядит вполне логичным. В последние годы издатели всё чаще стараются избегать прямой конкуренции с крупнейшими релизами индустрии, особенно если речь идёт о дорогих ролевых играх с расчётом на долгие продажи. Для Fable дополнительное время и менее загруженный период могут оказаться даже преимуществом.

Вместе с объявлением даты выхода Xbox показала новый трейлер игры. Напомним, разработкой занимается Playground Games — студия, известная по серии Forza Horizon. Для команды это первый масштабный проект в жанре RPG с открытым миром.

В трейлере также были показаны антагонисты, с которыми нам предстоит сразиться, и один из них будет очень знаком давним поклонникам серии. В конце трейлера мельком появился Валета Мечей, что подтвердило его возвращение впервые с момента выхода первой игры в 2004 году.

Руководитель проекта Ральф Фултон ранее подчёркивал, что новая Fable станет свежим началом для франшизы, но при этом сохранит дух оригинальной трилогии, созданной Lionhead Studios. Именно этот баланс между современным подходом и наследием серии остаётся одной из главных интриг проекта.

Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5. После череды переносов игра наконец получила чёткую цель, а поклонники — конкретную дату, которую можно отметить в календаре.