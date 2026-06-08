Главную злодейку в новой Fable сыграет известная голливудская актриса Хейли Этвелл

В рамках XBOX Games Showcase был представлен новый сюжетный трейлер Fable, демонстрирующий геймплей, персонажей, намёк на сюжет, выходящий за рамки, и множество экшена.

В центре всего трейлера – зловещая речь Изабель, злодейки игры, которую играет Хейли Этвелл (кинематографическая вселенная Marvel, «Миссия невыполнима»).

Хейли Этвелл — отмеченная наградами британско-американская актриса, чья карьера охватывает кино, телевидение, театр и озвучивание. Она также сыграла любимую всеми Пегги Картер во вселенной Marvel, заняв центральное место в последних фильмах «Миссия невыполнима», исполнив главные роли в исторических драмах, таких как «Говардс-Энд», «Герцогиня» и «Столпы Земли», в последнем сезоне «Соперников» на Disney+.

Помощник директора по сюжету Fable Крейг Оуэнс рассказал подробнее о персонаже и о том, почему на роль были выбрана именно Хейли Этвелл.

Изабель — целеустремлённая, сильная Героиня, стремящаяся исправить трагическую несправедливость. Движимая горем, Изабель превратила свою боль в решимость и сосредоточенность, что ставит её в противоречие с Героем Брайар-Хилла и Хамфри, её бывшим опекуном. Убеждённость Изабель в том, что она не просто поступает правильно, но и сможет исправить любой вред, причинённый ею на этом пути, делает её могущественным и опасным врагом.

Почему Этвелл была выбрана на роль:

Способность Хейли сочетать уязвимость и силу сделала её идеальным кандидатом на роль Изабель, и работать с ней было настоящим удовольствием. Её стремление по-настоящему вжиться в образ и показать наилучшую игру в каждой сцене поразило нас всех, не только на площадке для захвата движений, но и в студии звукозаписи, где в полной мере проявилась её классическая подготовка. Хейли привнесла в роль преданность, серьёзность и упорство, которые во многом отражают качества самой героини.