"Идеальный дух классики": разработчики Fable опубликовали музыкальную тему Бауэрстоуна, чем обрадовали фанатов

Разработчики из студии Playground Games впервые представили официальный фрагмент саундтрека к перезапуску фэнтезийной ролевой игры Fable. Опубликованная композиция посвящена главной столице Альбиона — легендарному городу Бауэрстоуну. Автором музыкального сопровождения выступил композитор Джейкоб Ши, который в свое время помогал с музыкой для легендарной Call Of Duty Modern Warfare 2 - 2009 года.

Опубликованная музыкальная тема уже вызвала волну ностальгии среди давних поклонников франшизы. Игроки отметили, что Ши удалось уловить фирменный звуковой почерк оригинального композитора серии Рассела Шоу — торжественные духовые инструменты и легкая сказочная полифония передают атмосферу оживленного средневекового города, идеально воссоздавая настроение Fable 2.

Вместе с презентацией трека разработчики подтвердили детали премиального издания игры: покупатели расширенной версии получат доступ к Альбиону на пять дней раньше официального старта, а также цифровой артбук и полную оркестровую версию саундтрека.

Параллельно со звуковым наполнением создатели продолжают раскрывать богатую летопись вселенной — напомним, ранее в новой части истории Альбиона разработчики Fable раскрыли темную сторону Старого Королевства и тиранию Героев.

Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на ПК, Xbox и PS5. Примечательно, что проект вполне может оказаться одной из последних крупных игр Microsoft, выходящих на консоли PlayStation 5. Если американская корпорация решит окончательно ужесточить политику эксклюзивности и запереть ключевые франшизы внутри собственной экосистемы, сказочное приключение в Альбионе рискует поставить точку в мультиплатформенной политике Xbox.