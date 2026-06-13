Игроки раскритиковали Fable за слабую лицевую анимацию в геймплейном ролике

После публикации 30-минутной демонстрации Fable игроки обратили внимание на качество лицевой анимации и синхронизации губ персонажей. Несмотря на положительные отзывы о визуальной составляющей и игровом процессе, именно анимация NPC стала одной из самых обсуждаемых тем в сообществе.

Пользователи соцсетей и YouTube отмечают, что некоторые диалоги выглядят неестественно: движения лиц персонажей кажутся скованными, а синхронизация речи и анимации губ местами вызывает вопросы. Также критике подверглись отдельные ракурсы камеры во время разговоров, из-за которых персонажи иногда оказываются частично отвернуты от игрока.

Некоторые игроки сравнили увиденное с последними частями серии Assassin’s Creed, которые ранее также подвергались критике за качество лицевой анимации в диалогах. По мнению части аудитории, в текущем состоянии этот аспект Fable выглядит недостаточно проработанным для крупной RPG от Xbox.

Впрочем, многие пользователи призывают не делать окончательных выводов. В опубликованном ролике указано, что демонстрируется предварительная версия игры, находящаяся в разработке. У Playground Games остается еще несколько месяцев на доработку проекта до релиза.

Выход Fable запланирован на 23 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.