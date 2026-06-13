Игроки раскритиковали Fable за слабую лицевую анимацию в геймплейном ролике

После публикации 30-минутной демонстрации Fable игроки обратили внимание на качество лицевой анимации и синхронизации губ персонажей. Несмотря на положительные отзывы о визуальной составляющей и игровом процессе, именно анимация NPC стала одной из самых обсуждаемых тем в сообществе.
Пользователи соцсетей и YouTube отмечают, что некоторые диалоги выглядят неестественно: движения лиц персонажей кажутся скованными, а синхронизация речи и анимации губ местами вызывает вопросы. Также критике подверглись отдельные ракурсы камеры во время разговоров, из-за которых персонажи иногда оказываются частично отвернуты от игрока.
Некоторые игроки сравнили увиденное с последними частями серии Assassin’s Creed, которые ранее также подвергались критике за качество лицевой анимации в диалогах. По мнению части аудитории, в текущем состоянии этот аспект Fable выглядит недостаточно проработанным для крупной RPG от Xbox.
Впрочем, многие пользователи призывают не делать окончательных выводов. В опубликованном ролике указано, что демонстрируется предварительная версия игры, находящаяся в разработке. У Playground Games остается еще несколько месяцев на доработку проекта до релиза.
Выход Fable запланирован на 23 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.
Конечно, проблем только в анимации…
По сравнению с Форзой, в которой болванчики вообще дубовые, здесь еще более-менее.
Пианист играет, как умеет. Нужно было умудриться доверить разработку игры студии, которая, кроме гонок, ничем не занималась, не говоря уже про движок, заточенный совсем под иные потребности.
На пс2 анимации лучше были 🤣
та можно хоть заанимироваться, но вот это страховидло калит куда больше
проблема с лицом, но не с анимацией лица