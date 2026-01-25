Игроки жестко раскритиковали новую Fable и приоритеты студии Playground Games

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг грядущего перезапуска Fable и разработавшей его студии Playground Games. Пользователи выражают массовое недовольство, объединяя претензии к визуальному стилю игры и внутренней политике компании.
Волна скепсиса поднялась еще после дебютного трейлера, когда значительная часть аудитории осталась разочарована внешностью главной героини. Масла в огонь подлили свежие геймплейные кадры, на которых игроки заметили странности в анимации мужского персонажа. Зрители обратили внимание, что походка героя выглядит неестественно женственной, отмечая активное покачивание бедрами при ходьбе, что вызвало недоумение у фанатов серии.
Ситуация значительно усугубилась после того, как пользователи обнаружили профиль студии на портале Inclusive Awards. В найденном материале подробно описывается приверженность разработчиков принципам DEI. Представители студии в тексте гордятся внедрением инициатив по найму женщин и представителей различных меньшинств, а также созданием безопасного пространства для всех сотрудников. Отчет о найме более сотни женщин и фокус на социальном представительстве вызвали у части игрового сообщества опасения, что идеологическая повестка стала для руководства важнее качества финального продукта.
Финальным поводом для усиления критики стали комментарии разработчиков касательно игровых механик. Выяснилось, что в новой части внешность протагониста не будет трансформироваться в зависимости от его злых или добрых поступков, как это было реализовано в оригинальной трилогии. Авторы объяснили отказ от этой культовой фишки тем, что объективной морали не существует, а система репутации теперь работает иначе. Совокупность спорных визуальных решений и заявлений о корпоративных ценностях привела к масштабной волне негативных комментариев в адрес Playground Games на различных интернет-площадках.
То, что серия из юмористического высмеивания превратилась в инструмент навязывания социальных/политических лозунгов - было понятно ещё с первых трейлеров, как и то, что разрабам и майкам глубоко плевать на мнение комьюнити.
Одно слово в этой фразе мне точно знакомо)
На мой взгляд, никакая повестка не может испортить игру, если все её аспекты выполнены на высоком уровне. Примером такой игры для меня лично является The Last of Us 2. Есть ли в этой игре повестка? - Да. Бесит ли меня повестка в этой игре? - Да. Однако в целом игра действительно хорошая: все её элементы выполнены на высочайшем уровне, в ней приятный геймплей, шикарная боёвка, лучшие в игровой индустрии кат-сцены, а техническая составляющая находится на эталонном для видеоигр уровне. Вопросы есть разве что к некоторым сюжетным моментам, но в целом сюжет можно назвать средним.
С перезапуском Fable ситуация аналогичная. Радует ли меня факт наличия повестки в игре? - Нет. Однако я не собираюсь оценивать игру исключительно по этому признаку. Судя по трейлерам, проект выглядит крайне перспективно, поэтому оценивать и критиковать игру стоит только после релиза. А все разговоры о повестке сейчас - просто белый шум.
Так и работает пропаганда - сначала тебе говорят, что игра от этого хуже не становится, а потом тебя учат "правильным" местоимениям, как в фейлгарде.
А потом ты становишься геем?
По моему мнению, пропаганда может влиять только на тех, кто обладает различными дегенеративными заболеваниями. Если человек критически мыслит, он не изменит своих взглядов только потому, что в игре есть персонаж с определённой ориентацией или цветом кожи.
Если геймеры не поддержат этот высер финансово и не будут покупать, наверное это будет справедливым решением и тогда они начнут понимать что нужно фанатам! Ведь игры делаются для геймеров и фанатов! 🙂😉😎
Это так не работает, у майков бесконечные финансовые возможности. Им не страшны убытки игрового подразделения.
А теперь оглянись назад и проверь целый список игр которые проволились из за повестки. Я чёто не заметил чт обы кто то что то начинал понимать. Они как выходили так и продолжают выходить даже после закрытия студий и феноменальных финансовых потерь.
Они просто закроют франшизу и разгонят всех кто работал над игрой. В первый раз что-ли?
Мужички-базовички со своей антиповесткой постепенно становятся все более токсичными и назойливыми, и воняют уже сильнее, чем вчера воняли любители 50 геHдеров и афроэльфов, заранее отменяя игры, о качестве которых пока даже приблизительно невозможно судить. Причем это те же самые, что вчера жаловались на культуру отмены.
Подпивасы всегда были самой токсичной частью инета. Не считая анимешников.
Терпели годами пихание фемок и прочей куеты, теперь игроки не стерпят малейшего намека на повестку и это правильно, хорошо что большинство адекватны в отличии от таких как ты
ну, я нормально отношусь к гeйндepному разнообразию, хотя сам лысеющий скуф под сорок))) каждый дрочит как хочет)) я люблю азиаток с членами и фурри, и что теперь?)) мужички за пределами интернетов абсолютно безобидны и не могут никому ничего сделать)))
В топку заранее. Не буду в это играть, даже если мне доплатят стоимость игры.
Так там редактор персонажа добавили, у вас нытьё прошлогоднее.
Так же новый редактор
Редактор мало что решает, если большинство NPC фрики.
Хейтеры теперь плачут не о сюжете, графике или оптимизацию, а о ВНЕШНОСТИ NPC.Чудный 2026 год.
Похоже та же судьба что и дракон эджа нового, ещё трапа нахрена то взяли одним словом идиоты.
мы тоже его тут часто критикуем 😁😆
Вся инфа, что была в "новости", уже выкладывалась, а коменты таких же дьябилоидов, как ты сам, не обязательно тут выкладывать, ч ел.