Игроки жестко раскритиковали новую Fable и приоритеты студии Playground Games

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг грядущего перезапуска Fable и разработавшей его студии Playground Games. Пользователи выражают массовое недовольство, объединяя претензии к визуальному стилю игры и внутренней политике компании.

Волна скепсиса поднялась еще после дебютного трейлера, когда значительная часть аудитории осталась разочарована внешностью главной героини. Масла в огонь подлили свежие геймплейные кадры, на которых игроки заметили странности в анимации мужского персонажа. Зрители обратили внимание, что походка героя выглядит неестественно женственной, отмечая активное покачивание бедрами при ходьбе, что вызвало недоумение у фанатов серии.

Ситуация значительно усугубилась после того, как пользователи обнаружили профиль студии на портале Inclusive Awards. В найденном материале подробно описывается приверженность разработчиков принципам DEI. Представители студии в тексте гордятся внедрением инициатив по найму женщин и представителей различных меньшинств, а также созданием безопасного пространства для всех сотрудников. Отчет о найме более сотни женщин и фокус на социальном представительстве вызвали у части игрового сообщества опасения, что идеологическая повестка стала для руководства важнее качества финального продукта.

Финальным поводом для усиления критики стали комментарии разработчиков касательно игровых механик. Выяснилось, что в новой части внешность протагониста не будет трансформироваться в зависимости от его злых или добрых поступков, как это было реализовано в оригинальной трилогии. Авторы объяснили отказ от этой культовой фишки тем, что объективной морали не существует, а система репутации теперь работает иначе. Совокупность спорных визуальных решений и заявлений о корпоративных ценностях привела к масштабной волне негативных комментариев в адрес Playground Games на различных интернет-площадках.