Инсайд: Fable была перенесена на 2026 год, чтобы выпустить версию игры для PS5 одновременно с другими платформами

Новую Fable уже можно назвать одним из самых многострадальных проектов последних лет. Впервые анонсированная почти пять лет назад, когда поколение Xbox Series только готовилось к выходу, игра прошла через многочисленные слухи, переносы и долгие годы без конкретных новостей о состоянии разработки. Многие поклонники уже начали сомневаться в её скором релизе. Теперь, судя по новой информации игры выйдет не раньше 2026 года, а виновником переноса может неожиданно стать PlayStation 5.
Более того, сегодняшний инсайд заявляет, что новая Fable для PS5 может выйти одновременно с ПК и Xbox. Источник слухов — NateDrake, инсайдер с хорошей репутацией, ранее делившийся достоверной информацией о состоянии разработки Halo, Gears of War и других проектов Xbox. Если верить его словам, изначально версия для PS5 была запланирована на 2026 год, и Microsoft якобы хочет выпустить её одновременно с версиями для Xbox и ПК. Вдобавок это даст больше времени на полировку других аспектов игры.
Эта информация пока не получила официального подтверждения, но если слухи окажутся правдой, Fable может стать первой игрой Xbox Game Studios, которая с самого релиза выйдет на консоли Sony. Это будет знаковый шаг в новой стратегии Microsoft, направленной на расширение аудитории своих игр.
Это самое тупое что я слышал. Думаю все гораздо проще - игра попросту не готова так как синеволосые красотки, не обладая должным навыком попросту расстягивают процесс разработки.В любом случае нас ждет очердной проходняк от майков который забудут через пару дней (прям как Авовед)
Проходняк или нет, но как минимум дизайн мира красивый. Один разок пройти можно будет.
Почему ты так считаешь? Увы но так все и есть, из за подписки Xbox продажи игр никакие, все игры Xbox выйдут на ps5: Starfield, Indiana Jones, Gears of War E Day и даже эта Fable
Ни одну из них не задерживают ради плойки кроме фабли
Это да, но теперь игры которые должны были выйти только для Xbox, будут спокойно переноситься чтобы одновременно и на ps5
где ты увидел там красивый дизайн?
от фэйбл, да и в целом сказочной атмосферы - ноль
дизайны персов полнейшее убожество
думаю стрелочка отвернулась, и мулат транс теперь не в моде, надо редактор прикрутить
Лишь бы хорошая вышла! Первые части все классные!
Вновь у бокса следующий год будет самым лучшим, 5 лет прошло с момента анонса, а толку никакого.
Вообще пофиг на ps и так хватает соевых игр.
не играл ни одну часть, врядли будут интереснее чем ведьмак 3 и kcd
Ну первые части на голову выше дерьмака и уж тем более ксд
Очередные убогие отмазки в угоду обоссаным коносольлькам щас набегут свидететели соноло-сосы минусовать будут