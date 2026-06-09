Испанские актеры отказались терпеть условия Microsoft и оставили Fable без европейского дубляжа

Разработчики из студии Playground Games подтвердили, что грядущая ролевая игра Fable получит текстовый перевод на европейский испанский язык, но останется без соответствующей озвучки. По версии представителей индустрии, это решение может быть связано с нежеланием актеров дубляжа подписывать контракты, допускающие использование их голосов для обучения искусственного интеллекта.

Недавняя демонстрация игрового процесса Fable на презентации Xbox Games Showcase раскрыла новые подробности о локализации проекта. Хотя игра будет содержать перевод интерфейса и субтитров на кастильский испанский язык, полноценное голосовое сопровождение на этой версии языка представлено не будет. Игрокам из Испании предложат использовать английскую озвучку или дубляж на латиноамериканском испанском языке.

По информации профильных изданий, ключевой причиной отсутствия европейского испанского дубляжа могут быть разногласия по поводу использования искусственного интеллекта. Ассоциации актеров озвучивания в европейских странах все чаще выступают против условий контрактов, которые позволяют технологическим компаниям использовать записи их голосов для последующего обучения нейросетей. В частности, французские профсоюзы актеров ранее рекомендовали своим членам отказываться от соглашений с издателем Microsoft, если в договорах отсутствует четкий пункт, гарантирующий защиту от несанкционированного использования голосовых данных.

В отличие от европейских коллег, латиноамериканские студии дубляжа и актеры чаще соглашаются на подобные условия работы или действуют в рамках иного правового регулирования, что позволило записать латиноамериканскую версию озвучки. Сами разработчики из Playground Games и представители издательства Xbox Game Studios пока официально не комментировали данную информацию, поэтому версия о влиянии искусственного интеллекта на локализацию остается неофициальным объяснением экспертов.

Релиз ролевого экшена Fable запланирован на февраль 2027 года. Игра выйдет на персональных компьютерах и консолях Xbox Series X и Xbox Series S.