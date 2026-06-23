Коллекционное издание Fable полностью раскупили из-за огромного спроса

Разработчики новой игры Fable от Playground Games и Xbox Game Studios объявили, что Коллекционное издание (Collector’s Edition) было полностью распродано. Об этом сообщил официальный аккаунт игры в соцсети X (бывший Twitter).

Герои! Из-за невероятного спроса коллекционное издание Fable полностью распродано. Но не волнуйтесь, если вы хотите получить множество бонусов и 5 дней раннего доступа, вы все еще можете приобрести премиум-издание Fable.

В Коллекционное издание входили премиум-контент, статуэтка Джека-из-Клинков, стальной кейс, значок, артбук и другие бонусы. Судя по сравнительной таблице на официальном сайте, оно также включало все преимущества Premium Edition.

Релиз Fable ожидается 23 февраля 2027 года на Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5. Предзаказы дают дополнительный косметический костюм курицы. Высокий спрос на дорогие издания свидетельствует о большом интересе аудитории к перезапуску легендарной серии. Многие фанаты в комментариях выражают сожаление, что не успели приобрести Collector’s Edition, и просят о дополнительных тиражах.