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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.4 522 оценки

Коллекционное издание Fable полностью раскупили из-за огромного спроса

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Разработчики новой игры Fable от Playground Games и Xbox Game Studios объявили, что Коллекционное издание (Collector’s Edition) было полностью распродано. Об этом сообщил официальный аккаунт игры в соцсети X (бывший Twitter).

Герои! Из-за невероятного спроса коллекционное издание Fable полностью распродано. Но не волнуйтесь, если вы хотите получить множество бонусов и 5 дней раннего доступа, вы все еще можете приобрести премиум-издание Fable.

В Коллекционное издание входили премиум-контент, статуэтка Джека-из-Клинков, стальной кейс, значок, артбук и другие бонусы. Судя по сравнительной таблице на официальном сайте, оно также включало все преимущества Premium Edition.

Релиз Fable ожидается 23 февраля 2027 года на Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5. Предзаказы дают дополнительный косметический костюм курицы. Высокий спрос на дорогие издания свидетельствует о большом интересе аудитории к перезапуску легендарной серии. Многие фанаты в комментариях выражают сожаление, что не успели приобрести Collector’s Edition, и просят о дополнительных тиражах.

35
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
DreadfulLiam

Купившие это

23
Milvago

Значит они всё делают правильно и есть спрос. Живите с этим

15
Господин Лидер Мур

а кто сомневался? 10 процентов стима? ну сорри, вы никто для игромира.

10
Snake2105

Предзаказы дают дополнительный косметический костюм курицы.

Спасибо я пожалуй воздержусь

6
Vad Pvn

ну xуйл, сам playground.ru разрабатывает игру))) А если то по чесноку печально что Dragon Age: The Veilguard 2 раскупают...

5
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