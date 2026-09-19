Креативный директор франшизы Forza Horizon объяснил переход к разработке Fable желанием проявить себя в новом жанре

Игровой директор Ральф Фултон объяснил мотивы студии Playground Games, которая взялась за перезапуск культовой ролевой серии Fable после многолетней работы над гоночной франшизой Forza Horizon. По словам руководителя, переключение команды на совершенно иной жанр стало для коллектива делом личной чести и амбиций. Создатели проекта открыто признались, что внутри студии присутствовала определённая профессиональная гордость, заставлявшая авторов доказать всему миру свою способность успешно справляться с новыми творческими вызовами.

Когда Xbox упомянул Fable, все остальные потенциальные проекты отошли на второй план. Мы думали только об этом.

Руководитель разработки подчеркнул, что этот неожиданный на первый взгляд переход к жанру экшен-RPG имеет под собой очень прочную техническую основу. Коллектив Playground Games намеренно решил не уходить слишком далеко от концепции Forza Horizon, выбрав в качестве связующего звена механику создания открытого мира. Хотя в новой Fable полностью отсутствуют автомобили, накопленный опыт команды в сфере дизайна виртуальных пространств и оптимизации технологий стал главным переносимым навыком для создания Альбиона. Ральф Фултон напрямую прокомментировал творческую мотивацию и переход на ролевые рельсы следующими словами:

Я думаю, присутствовала определённая гордость в том, чтобы доказать, что мы можем преуспеть в другом жанре. Имело смысл не падать слишком далеко от Horizon. В этом проекте определённо не должно было быть машин, но открытые миры казались той областью, где у нас были применимые навыки.

Тем не менее, смена жанра заставила авторов кардинально пересмотреть привычные технические метрики и существенно уменьшить масштабы карты в пользу детализации. Ральф Фултон пояснил, что мир Forza Horizon создавался с расчётом на перемещение игрока со скоростью до 250 миль в час, тогда как в Fable главным транспортом является лошадь. Более медленное передвижение заставило команду прорабатывать окружение с гораздо более близкого расстояния, создавая невероятную плотность деталей на уровне земли. В качестве примера директор привёл механику недвижимости: в грядущей ролевой игре пользователи смогут зайти абсолютно в любое здание, ограбить его или полноценно купить для проживания со своей семьёй.

Официальный релиз Fable запланирован на 23 февраля 2027 года одновременно для персональных компьютеров, а также для домашних консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.