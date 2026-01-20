"Легендарный город воров возвращается": масштабная утечка концепт-артов новой Fable раскрывает знакомые локации

До первой крупной презентации Xbox Direct в этом году остались считанные дни, и градус ожидания вокруг мероприятия растет с каждым часом. Ожидается, что студия Playground Games наконец прервет долгое молчание и покажет свежий взгляд на перезапуск сказочной франшизы Fable. Быть может даже фанаты наконец-то увидят дату релиза, спустя годы молчания. Однако благодаря стараниям датамайнеров и журналистов фанатам не обязательно ждать официального стрима, чтобы заглянуть за кулисы Альбиона. В сеть утекли детализированные концепт-арты, подтверждающие возвращение культовых мест серии.

Согласно отчету MP1st, в портфолио одного из художников проекта были обнаружены изображения, проливающие свет на устройство мира игры. Главным сюрпризом стало появление Чёрной Гавани (Bloodstone) — мрачного портового города из Fable 2, известного как прибежище преступников и пиратов.

Судя по опубликованным концептам город выглядит масштабным и включает в себя рыночный квартал (с магазинами вроде рыбной лавки и лавкой «Перо Феникса»), арену, квартал ремесленников и даже некий «Паб на острове». Вход в город, судя по всему, будет лежать через замок, укрытый в горах.

Кроме этого, иллюстрации демонстрацию деревню Хамлет, небольшое поселение, которое, предположительно, станет домом протагониста. Что интересно, здесь есть пометка «после наводнения», а это может намекать на серьезные сюжетные изменения мира или катастрофу, возможно, связанную с антагонистом.

Еще арты показывают героиню в канализации, готовящуюся к схватке в логове гигантского оборотня (эту сцену мельком показывали в трейлерах). Ну и в добавок дизайн сундуков с лутом напрямую цитирует внешний вид сундуков из самой первой части Fable.

Важно отметить, что речь идет о концепт-артах, которые могли быть созданы на ранних этапах, поэтому финальный вид игры может отличаться. Тем не менее, это первое подтверждение того, что перезапуск будет тесно переплетен с наследием оригинальной трилогии.

Разработка игры ведется уже около 8 лет (первые слухи появились еще в 2018 году). Фанаты надеются, что на предстоящем шоу нам наконец назовут точную дату релиза. Напомним, в последний раз игру показывали почти год назад, в феврале 2025-го, тогда релиз был перенесен на текущий год.