Microsoft проведет Xbox Developer_Direct 22 января: Fable, Forza Horizon 6 и новая RPG от Game Freak в центре внимания

Microsoft объявила, что «Xbox Developer_Direct '26» состоится 22 января в 21:00 по московскому времени. Трансляция обещает стать важным событием для поклонников Xbox и впервые подробно покажет несколько долгожданных проектов 2026 года.

Одним из центров внимания станет новая Fable от Playground Games. Разработчики приглашают игроков в сказочную страну Альбион, обещая раскрыть магию, приключения и новый взгляд на знаменитую франшизу. Будут показаны выборы и последствия, драматические события, британский юмор и, разумеется, курицы — классические элементы серии, переосмысленные как для давних фанатов, так и для новых игроков.

Forza Horizon 6 также получит своё крупное раскрытие. Playground Games продемонстрирует открытый мир игры в Японии, где гонщики смогут исследовать живописные и контрастные ландшафты. Разработчики покажут новые функции и детали игрового процесса, позволяя игрокам почувствовать, как оживает страна восходящего солнца в новом Forza Horizon.

Кроме того, внимание будет уделено ролевой игре Beast of Reincarnation от Game Freak. Игрокам предстоит управлять героиней Эммой и её собачьим компаньоном Ку в постапокалиптической Японии. Команда впервые раскроет особенности игрового процесса, включая уникальные способности Эммы по манипулированию растениями и взаимодействию с компаньоном, а также детально покажет опасный и глубокий мир проекта.