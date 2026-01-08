Microsoft проведет Xbox Developer_Direct 22 января: Fable, Forza Horizon 6 и новая RPG от Game Freak в центре внимания

Microsoft объявила, что «Xbox Developer_Direct '26» состоится 22 января в 21:00 по московскому времени. Трансляция обещает стать важным событием для поклонников Xbox и впервые подробно покажет несколько долгожданных проектов 2026 года.
Одним из центров внимания станет новая Fable от Playground Games. Разработчики приглашают игроков в сказочную страну Альбион, обещая раскрыть магию, приключения и новый взгляд на знаменитую франшизу. Будут показаны выборы и последствия, драматические события, британский юмор и, разумеется, курицы — классические элементы серии, переосмысленные как для давних фанатов, так и для новых игроков.
Forza Horizon 6 также получит своё крупное раскрытие. Playground Games продемонстрирует открытый мир игры в Японии, где гонщики смогут исследовать живописные и контрастные ландшафты. Разработчики покажут новые функции и детали игрового процесса, позволяя игрокам почувствовать, как оживает страна восходящего солнца в новом Forza Horizon.
Кроме того, внимание будет уделено ролевой игре Beast of Reincarnation от Game Freak. Игрокам предстоит управлять героиней Эммой и её собачьим компаньоном Ку в постапокалиптической Японии. Команда впервые раскроет особенности игрового процесса, включая уникальные способности Эммы по манипулированию растениями и взаимодействию с компаньоном, а также детально покажет опасный и глубокий мир проекта.
Забавно наблюдать за некоторыми людьми.
Поливают Microsoft и Xbox грязью, а сами втихаря смотрят их презентации и ждут сюрпризов. А люди на PS5 надеются, что хоть что-то из этого выйдет у них в день релиза.
Просто признайтесь, что лжёте всем вокруг, в том числе себе. Хватит уже изливать негатив и желчь.
Я не поливаю я жду.Правда в декабре Майки наобещали вану игр и сюпризов 3 игра на это не тянут в январе. Из каторых один сосалик, одна гнка и только одна Фейбл.
ждем Fable на PS5
фейбл жду больше всего в этом году, как же я соскучился по серии
Покажут, и потом жди, еще несколько лет эти игры.
В этому году 25-летие Xbox. Они обязаны успеть.
Обещали японскую Forza в этом году на XBOX
Даже на xbox будет. Лучший год для xbox
Будет интересно увидеть Fable, врать не буду