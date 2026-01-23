"Мы позаимствовали это у "Офиса"": руководитель Fable подтвердил внутриигровой стиль псевдодокументального фильма

По словам директора игры Ральфа Фултона, в Fable действительно будут диалоги в стиле «псевдодокументального фильма», вдохновлённые телешоу «Офис».

Фултон рассказал об источниках вдохновения студии, которые помогли ей создать британский юмор. Главным источником вдохновения, по-видимому, стал сериал Рики Джервейса «Офис», но не только в плане тона: фирменный псевдодокументальный стиль сериала использовался не только в трейлерах; он действительно будет присутствовать в игре.

Нас вдохновило невероятно богатое разнообразие британских комедий, появившихся за последние 20 лет, таких как «Пип-шоу», «Компьютерщики» и многие другие. Мы начали с «Офиса», который, опять же, изначально был квинтэссенцией британского юмора, но также очень хорошо распространяется за рубежом. Не только сам сериал, но и многие приёмы и техники, которые он популяризировал. Именно этот действительно приземлённый, неловкий стиль юмора нам очень нравится. А актёры, которые снимались во многих из этих сериалов — и некоторые из которых есть в нашей игре — известны во всём мире.



Ещё одна классная вещь в «Офисе» — это то, что мы, можно сказать, позаимствовали. Возможно, вы видели в наших трейлерах, что у нас есть своего рода псевдодокументальный стиль интервью. Думаю, многие считают, что мы сделали это только для этих трейлеров, но на самом деле это приём, который мы используем на протяжении всей игры. Я никогда раньше не видел ничего подобного в играх, но это позволяет очень ловко рассказать шутку или вставить небольшую деталь о персонаже так, как это выглядело бы неуклюже в диалоге, но вдруг кажется совершенно естественным, когда вы делаете это перед «камерой».

Fable выйдет осенью для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.