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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.5 537 оценок

На прохождение основного сюжета перезапуска Fable потребуется около 15-20 часов

Gruz_ Gruz_

Британская студия Playground Games в рамках выставки Gamescom озвучила хронометраж грядущей экшен-RPG Fable. По заявлению авторов, прохождение главной сюжетной кампании займет от 15 до 20 часов. Разработчики подчеркнули, что сделали ставку на плотность повествования и высокую динамику событий, сознательно избегая искусственного затягивания игрового процесса.

Для игроков, которые захотят полностью исследовать открытый мир Альбиона, хронометраж увеличится вдвое. С учетом выполнения всех побочных квестов, развития собственного бизнеса, создания семьи и участия в дополнительных активностях полное прохождение займет около 40 часов. Профильные аналитики отмечают, что такая продолжительность полностью соответствует традициям оригинальной трилогии от Lionhead Studios.

Представители Xbox Game Studios также напомнили, что игра создается с прицелом на высокую реиграбельность благодаря глубокой системе моральных выборов, которая кардинально меняет отношение мира к персонажу.

Выборы, семья и новые возможности мира - 20 минут геймплея новой Fable с gamescom 2026

Долгожданный релиз перезапуска Fable намечен на 23 февраля 2027 года для PC и Xbox Series S/X. В день выхода игра также пополнит каталог сервиса Game Pass.

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Комментарии:  68
Ваш комментарий
Wilderness and only me

Я уже прошёл. Мимо.

42
Господин Лидер Мур

ясно, можно скипать, еще что-то про "крупную игру" говорили, это ржака

36
ModestDL

Логично. Врядли кто то выдержит больше 20 часов очередной соевой истории про борьбу "положительных" aсексуальных бесполых нигр с "отрицательными" белыми мужскими угнетателями.

32
Incapable Lynton

Короче сюжета будет часов на 10, из которых 2 - туториал

13
Alex40001