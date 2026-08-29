На прохождение основного сюжета перезапуска Fable потребуется около 15-20 часов

Британская студия Playground Games в рамках выставки Gamescom озвучила хронометраж грядущей экшен-RPG Fable. По заявлению авторов, прохождение главной сюжетной кампании займет от 15 до 20 часов. Разработчики подчеркнули, что сделали ставку на плотность повествования и высокую динамику событий, сознательно избегая искусственного затягивания игрового процесса.

Для игроков, которые захотят полностью исследовать открытый мир Альбиона, хронометраж увеличится вдвое. С учетом выполнения всех побочных квестов, развития собственного бизнеса, создания семьи и участия в дополнительных активностях полное прохождение займет около 40 часов. Профильные аналитики отмечают, что такая продолжительность полностью соответствует традициям оригинальной трилогии от Lionhead Studios.

Представители Xbox Game Studios также напомнили, что игра создается с прицелом на высокую реиграбельность благодаря глубокой системе моральных выборов, которая кардинально меняет отношение мира к персонажу.

Долгожданный релиз перезапуска Fable намечен на 23 февраля 2027 года для PC и Xbox Series S/X. В день выхода игра также пополнит каталог сервиса Game Pass.