Новая Fable может заменить игрокам The Elder Scrolls 6 или как минимум скрасить утомительное ожидание

Ожидание больших фэнтезийных RPG в последние годы превратилось для геймеров в своего рода испытание на прочность. Мы привыкли годами всматриваться в туманные тизеры, надеясь на возвращение к знакомым механикам свободы и живого мира. Однако, судя по последним данным, спасение для тех, кто истосковался по большим ролевым играм, может прийти не из стана Bethesda, а от мастеров из Playground Games. Разработчики, кажется, нащупали ту самую формулу, которая способна превратить грядущий перезапуск Fable в полноценную альтернативу долгострою от Тодда Говарда.

Основной потенциал Fable как замены The Elder Scrolls 6 кроется в подходе к созданию живого игрового пространства. Как отмечают журналисты и пользователи, Playground Games открыто заимствуют лучшие наработки «школы Bethesda», стремясь к максимальной проработке окружения. В Альбионе игроки обнаружат не просто декорации, а сложную экосистему: каждый неигровой персонаж здесь обладает собственным расписанием, уникальными связями и привычками. Возможность зайти в любое здание или вовсе выкупить его, манипулируя рынком недвижимости, создает тот самый эффект «симулятора жизни», за который миллионы фанатов до сих пор не могут расстаться со Скайримом.

Схожесть элементов подчеркивается и в геймплее. Пока TES 6 остается далекой перспективой, новая Fable предлагает игрокам уже знакомый уровень свободы в рамках сказочного сеттинга. Здесь можно забросить спасение мира ради сомнительных сделок или наблюдения за тем, как распорядок дня владельца лавки нарушается вашим вмешательством. Этот акцент на «необязательных» возможностях и глубоком взаимодействии с миром делает проект не просто очередным приключенческим боевиком, а серьезным претендентом на звание главной фэнтези-песочницы десятилетия.

Подробнее о том, как именно изменится внешность героев, насколько невероятным обещает быть обновленный Альбион и какие еще сюрпризы готовят авторы, можно узнать в отдельном разборе подробностей перезапуска.

Окунуться в новую эру Альбиона игроки уж точно смогут намного быстрее, чем в мир The Elder Scrolls 6. Релиз Fable намечен на осень 2026 года для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.