Новая система морали в Fable основана на восприятии окружающих, а не на чётких правилах

В перезапуске Fable от Playground Games ключевую роль будет играть не абстрактная шкала кармы, а то, как окружающий мир реагирует на действия игрока. Разработчики сделали ставку на живую репутацию, которая формируется на уровне отдельных городов и регионов и напрямую влияет на поведение NPC.

Как рассказал глава студии Ральф Фултон в интервью GamesRadar+, жители Альбиона постоянно наблюдают за героем и запоминают его поступки. Если игрок регулярно действует определённым образом и это видят окружающие, у персонажа закрепляется репутация — но не глобальная, а локальная. В одном поселении его могут уважать, в другом — откровенно ненавидеть.

Особую роль в этом играет система публичной реакции. NPC не молчат о своих чувствах: они комментируют действия игрока, насмехаются, восхищаются или осуждают его прямо на улицах. Фултон сравнил это с «греческим хором» — жители мира буквально проговаривают последствия решений, принятых игроком.

Такой подход позволяет создавать неожиданные сочетания образа героя. Персонаж может быть щедрым благодетелем в глазах одних и опасным типом — в глазах других, причём эти реакции будут сосуществовать одновременно. По словам разработчиков, именно это ощущение противоречивости делает мир более правдоподобным и живым.

Playground Games подчёркивает, что при всей современной интерпретации репутационной системы дух классического Fable сохраняется — мир по-прежнему активно отвечает игроку, просто теперь делает это более тонко и персонально.