Fable Осень 2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 411 оценок

Новая система морали в Fable основана на восприятии окружающих, а не на чётких правилах

IKarasik IKarasik

В перезапуске Fable от Playground Games ключевую роль будет играть не абстрактная шкала кармы, а то, как окружающий мир реагирует на действия игрока. Разработчики сделали ставку на живую репутацию, которая формируется на уровне отдельных городов и регионов и напрямую влияет на поведение NPC.

Как рассказал глава студии Ральф Фултон в интервью GamesRadar+, жители Альбиона постоянно наблюдают за героем и запоминают его поступки. Если игрок регулярно действует определённым образом и это видят окружающие, у персонажа закрепляется репутация — но не глобальная, а локальная. В одном поселении его могут уважать, в другом — откровенно ненавидеть.

Смена внешности, невероятный Альбион и дата выхода: Playground Games раскрывает новые подробности перезапуска Fable

Особую роль в этом играет система публичной реакции. NPC не молчат о своих чувствах: они комментируют действия игрока, насмехаются, восхищаются или осуждают его прямо на улицах. Фултон сравнил это с «греческим хором» — жители мира буквально проговаривают последствия решений, принятых игроком.

Такой подход позволяет создавать неожиданные сочетания образа героя. Персонаж может быть щедрым благодетелем в глазах одних и опасным типом — в глазах других, причём эти реакции будут сосуществовать одновременно. По словам разработчиков, именно это ощущение противоречивости делает мир более правдоподобным и живым.

Playground Games подчёркивает, что при всей современной интерпретации репутационной системы дух классического Fable сохраняется — мир по-прежнему активно отвечает игроку, просто теперь делает это более тонко и персонально.

JackReacher

Игры полна повестки, всякого полового разнообразия и прочего мракобесия. Сами разрабы уже заявили, что белых персонажей там будет очень мало. Прямо так и говорят. Так что в топку это дерьмецо.

25
Costollom
Сами разрабы уже заявили, что белых персонажей там будет очень мало.

Где они такое говорили?

7
Indigo Night

пруфы есть? что за повестка там? что такое половое разнообразие?

3
Последняя Императрица Indigo Night

Видимо, в игре есть женщины, и для чувака это оскорбление 😂

5
Последняя Императрица

Неужели, наконец-то. Даже в бг3, которая стала чуть не эталоном РПГ, все основано на тех же набивших оскомину полосочках. Молодцы, что отказались от этого.

8
AGS37

чё тогда получается если вырезать всех Добрых NPC, то плохие поступки станут хорошими поскольку останутся только Злые NPC?

ах про что же это я... это ведь woke-продукт, а не игра

8
sa1958

Петушок.

2
Кей Овальд

А если игрок скажет "я ассоциирую себя с честным персонажем и это не воровство"?

2
hrebet1
1
Janekste

Отвратительная система. Нет чёткого добра и зла как в старых Fable.

мир по-прежнему активно отвечает игроку, просто теперь делает это более тонко и персонально

Я не хочу тонко. Я хочу чётко добро и чётко зло. Нафиг нужны эти тонкии персональности? Точка.

Balmont92

Теперь злой поступок это назвать кого-то не тем местоимением?

canismajorisvy

Надо номер называть. Куар-код))

Дожили, голосовальщики за светлое будущее.