Новая система морали в Fable основана на восприятии окружающих, а не на чётких правилах

В перезапуске Fable от Playground Games ключевую роль будет играть не абстрактная шкала кармы, а то, как окружающий мир реагирует на действия игрока. Разработчики сделали ставку на живую репутацию, которая формируется на уровне отдельных городов и регионов и напрямую влияет на поведение NPC.
Как рассказал глава студии Ральф Фултон в интервью GamesRadar+, жители Альбиона постоянно наблюдают за героем и запоминают его поступки. Если игрок регулярно действует определённым образом и это видят окружающие, у персонажа закрепляется репутация — но не глобальная, а локальная. В одном поселении его могут уважать, в другом — откровенно ненавидеть.
Особую роль в этом играет система публичной реакции. NPC не молчат о своих чувствах: они комментируют действия игрока, насмехаются, восхищаются или осуждают его прямо на улицах. Фултон сравнил это с «греческим хором» — жители мира буквально проговаривают последствия решений, принятых игроком.
Такой подход позволяет создавать неожиданные сочетания образа героя. Персонаж может быть щедрым благодетелем в глазах одних и опасным типом — в глазах других, причём эти реакции будут сосуществовать одновременно. По словам разработчиков, именно это ощущение противоречивости делает мир более правдоподобным и живым.
Playground Games подчёркивает, что при всей современной интерпретации репутационной системы дух классического Fable сохраняется — мир по-прежнему активно отвечает игроку, просто теперь делает это более тонко и персонально.
Игры полна повестки, всякого полового разнообразия и прочего мракобесия. Сами разрабы уже заявили, что белых персонажей там будет очень мало. Прямо так и говорят. Так что в топку это дерьмецо.
Где они такое говорили?
пруфы есть? что за повестка там? что такое половое разнообразие?
Видимо, в игре есть женщины, и для чувака это оскорбление 😂
Неужели, наконец-то. Даже в бг3, которая стала чуть не эталоном РПГ, все основано на тех же набивших оскомину полосочках. Молодцы, что отказались от этого.
чё тогда получается если вырезать всех Добрых NPC, то плохие поступки станут хорошими поскольку останутся только Злые NPC?
ах про что же это я... это ведь woke-продукт, а не игра
Петушок.
А если игрок скажет "я ассоциирую себя с честным персонажем и это не воровство"?
Отвратительная система. Нет чёткого добра и зла как в старых Fable.
Я не хочу тонко. Я хочу чётко добро и чётко зло. Нафиг нужны эти тонкии персональности? Точка.
Теперь злой поступок это назвать кого-то не тем местоимением?
Надо номер называть. Куар-код))
Дожили, голосовальщики за светлое будущее.