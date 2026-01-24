Новый Fable изначально проектировали с жёсткими правилами из оригинальной трилогии

Playground Games рассказала, что при создании нового Fable команда сознательно ограничила себя набором обязательных правил, взятых из классических игр Lionhead. Одно из них — полная интерактивность мира, включая возможность заходить в любые здания и распоряжаться недвижимостью.
Генеральный менеджер студии Ральф Фалтон отметил, что это было не дизайнерское решение по ходу разработки, а базовое требование, заложенное в проект с самого начала. По его словам, команда исходила из того, что именно такие механики игроки ассоциируют с Fable, и отказываться от них было нельзя.
Из-за этого подхода Playground Games пришлось выстраивать мир не как привычную декорацию для квестов, а как систему, где каждый дом, интерьер и персонаж должны работать согласованно. Возможность купить здание автоматически означает, что оно должно быть логичным для проживания, а его состояние — сохраняться и за пределами экрана загрузки.
Разработчики подчёркивают, что подобная строгость к наследию серии повлияла на все аспекты производства — от планировки локаций до того, как игрок взаимодействует с NPC и окружением. В студии уверены, что именно такие детали отличают Fable от других фэнтезийных RPG и делают перезапуск узнаваемым даже спустя годы.
Афигееееть забытые технологии древних.... Так же сложно сделать, что в каждый дом можно зайти, внутри есть утварь, дом можно купить и его состояние сохраняется. Какие разработчики молодцы, давайте их похвалим за ткую уникальную и тяжелую работу.
Это же буквально в скайриме 15 лет назад было.
Не было такого в Скайриме, чтоб прям реально в каждый дом войти - НЕТ такого там. В Скайриме ОЧЕНЬ многие жилые здания в городах и деревнях заперты, не имеют интерьеров и дверей, или являются декорациями.
Плохо ты знаком со Скайримом. Точка.
Что ты несёшь ? Какие очень многие ? 95% всех зданий что есть можно войти и побродить, оставшиеся 5% попадаем по заданиям, хреново ты Скайрим знаешь
Та такое ещё в боливиано было.
Че-то у них слишком новостей про дома)) это симмулятор риелтора что ли будет?