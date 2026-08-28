Новый геймплей Fable разочаровал фанатов: боевую систему критикуют за устаревшие анимации

Вокруг грядущего перезапуска серии Fable от студии Playground Games разразилась неожиданная буря, которая сильно подорвала энтузиазм сообщества, ожидавшего игру. Причиной споров стал минутный фрагмент геймплея с выставки Gamescom. Ролик, в котором главная героиня сражается с сильным врагом, быстро завирусился в соцсетях и собрал миллионы просмотров. Однако реакция оказалась негативной: игроки критикуют боевую систему за «деревянные» анимации и плохую отзывчивость противника на удары.

Волна разочарования накрыла тематические форумы — от сообществ PS5 Pro до крупных RPG-групп. Пользователи называют боёвку устаревшей и тяжеловесной, заявляя, что она отстала от современных стандартов на поколения. Для тех, кто ждал от проекта технологического прорыва в конце текущего цикла консолей, это видео стало холодным душем.

Впрочем, эксперты и защитники игры призывают не делать поспешных выводов, так как ролик вырван из контекста. На видео показана битва не с рядовым врагом, а с мини-боссом на высокой сложности, чем и объясняется его живучесть. К тому же сам клип распространяется в плохом качестве и с просадками FPS, а авторы споров игнорируют другие фрагменты презентации — там бои со слабыми противниками выглядели гораздо живее и динамичнее.

Как бы то ни так, первая публичная презентация игрового процесса Fable вызвала споры среди геймеров и заметно снизила градус ожидания проекта, выходящего в феврале 2027 года.