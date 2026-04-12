Fable Осень 2026
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 465 оценок

Новый инсайд: создатели Fable по-прежнему панически боятся соседства с релизом GTA 6

Gutsz Gutsz

Еще в начале года мы писали о том, что Microsoft может отложить выпуск ожидаемой Fable. В компании крайне не хотят столкнуть лбами свой с главной новинкой десятилетия — Grand Theft Auto 6. Теперь, спустя несколько месяцев, эти данные получили новое подтверждение.

Слух: возможность менять внешность в Fable появилась после критики в сети, а дата выхода игры зависит от GTA 6

На этот раз ситуацией поделился известный журналист и игровой инсайдер Джефф Грабб. По его информации, руководство студии Playground Games официально сдвинуло дату выпуска игры в своем внутреннем календаре, продолжая лихорадочно ориентироваться на расписание коллег из Rockstar Games.

До меня дошла информация, что дату релиза Fable перенесли внутри компании. Но это не значит, что игра точно выйдет только в следующем году. Судя по всему, они все еще изо всех сил пытаются успеть выпустить её в этом году, однако руководство сильно обеспокоено запуском GTA 6. Если выпуск игры из-за этого придется задержать, окно релиза сдвинется на декабрь, что сделает игру главным кандидатом на окончательный перенос уже на 2027 год

— отмечает Грабб.

Слух предсказуемо вызвал бурную реакцию среди геймеров. Большинство комментаторов выразили недоумение по поводу столь пристального внимания авторов к чужому релизу. Во-первых, ПК-версия GTA 6 явно задержится на годы вперед. Во-вторых, Fable пополнит библиотеку подписки Xbox Game Pass прямо в день старта, так что геймерам даже не придется выбирать, на покупку какой из этих двух игр потратить свой бюджет — аудитория сможет сыграть в обе одновременно. Тем не менее, корпоративные маркетологи Microsoft явно считают конкуренцию за внимание в медийном поле не менее важной, чем финансовые метрики продаж, и не желают выпускать амбициозный перезапуск серии.

Индустрия Слухи
Комментарии: 11
GayFish

Очень многие владельцы консолей будут играть исключительно в ГТА 6 и 1-2 фритуплей игры, больше ничего не им не нужно будет. Достаточно посмотреть на топ 10 самых популярных консольных игр, там будет 3-4 фритуплей игры и одни спортивные симуляторы.

Этот Фейбл купят горсть розоволосых активистов, игра провалится, но разработчики подобных игр будут винить исключительно ГТА 6, а не свою некомпетентность.

MNM 777

Та они не только ЖТА 6 должны боятся со своей повесточкой и неграми

Milvago
Новый инсайд: создатели Fable по-прежнему панически боятся

Исправил, не благодарите

K0t Felix

Пусть значит переносят на следующий год

BENDJI

Пусть выпускают только на ПК, а на сосноли через год.

