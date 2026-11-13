Новый трейлер Fable столкнулся с волной дизлайков и сравнениями с Dragon Age: The Veilguard

Xbox представила новый геймплейный трейлер Fable, посвященный одному из сюжетных заданий, однако ролик вызвал преимущественно негативную реакцию аудитории. Игроки раскритиковали показанные материалы за недостаток интересных сцен и сравнили перезапуск серии с Dragon Age: The Veilguard.

В трейлере главный герой и Арден отправляются исследовать происходящее в Оукшире. Ролик демонстрирует перемещение по локации, сражение с противниками, диалог персонажей и небольшой сюжетный эпизод в конце. Такая демонстрация получилась довольно скромной и практически не раскрыла возможности игры.

Реакция зрителей оказалась заметно негативной. На момент публикации материал собрал около 4200 дизлайков против 3400 лайков на YouTube. В комментариях пользователи жаловались, что трейлер заканчивается слишком быстро и не показывает ничего по-настоящему впечатляющего. Один из популярных комментариев даже назвал игру «Fable Age: The Veilguard», проведя параллель с Dragon Age: The Veilguard.

Критика затронула и публикацию генерального директора Xbox Аши Шармы в соцсетях. Под ее постом появились многочисленные негативные комментарии, в том числе привычные обвинения в адрес Sweet Baby Inc. из-за двух женских персонажей. При этом автор статьи отмечает, что часть подобных нападок явно носит недобросовестный характер.