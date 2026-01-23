Открытый мир Fable настолько огромен, что в каждое здание можно войти, ограбить, заселиться или купить

Последняя презентация Xbox Developer Direct наконец-то дала нам подробную информацию о перезапуске Fable, а также анонсировала релиз игры осенью 2026 года. Пока что RPG выглядит великолепно и имеет масштаб, невиданный ранее для игр Xbox.

Огромный открытый мир Fable станет выдающимся элементом игры и предложит фанатам массу возможностей. Он не просто большой; на самом деле, геймплей настолько детализирован, что в каждое здание в игре можно войти.

После презентации Developer Direct издание IGN взяло интервью у основателя Playground Games Ральфа Фултона. В одном из вопросов издание спросило Фултона, насколько масштабен открытый мир Fable по сравнению с играми серии Horizon.

В сравнении, Альбион немного меньше карты Horizon, но последняя — это гоночная игра, рассчитанная на скорость 250 миль в час. Тем не менее, Альб довольно большая и ещё больше ориентирована на детализацию, чтобы сделать игру более захватывающей.

Например, в каждое здание в игре можно войти. В каждом здании должен быть интерьер, потому что вы можете его ограбить, если захотите, или купить и жить там со своей семьёй или с одним из членов своей семьи.

Похоже, что 8 лет разработки окупились, учитывая масштаб, в котором строится Fable. По всему Альбиону игроки могут исследовать леса, деревни и другие области.

Что касается деятельности, в Fable игроки могут делать множество вещей. Например, они могут жениться, заводить детей, покупать недвижимость, грабить локации и взаимодействовать с более чем 1000 созданными вручную NPC. Однако каждое действие будет иметь свои последствия, поскольку игра основана на системе морали.