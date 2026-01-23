Открытый мир Fable настолько огромен, что в каждое здание можно войти, ограбить, заселиться или купить

Последняя презентация Xbox Developer Direct наконец-то дала нам подробную информацию о перезапуске Fable, а также анонсировала релиз игры осенью 2026 года. Пока что RPG выглядит великолепно и имеет масштаб, невиданный ранее для игр Xbox.
Огромный открытый мир Fable станет выдающимся элементом игры и предложит фанатам массу возможностей. Он не просто большой; на самом деле, геймплей настолько детализирован, что в каждое здание в игре можно войти.
После презентации Developer Direct издание IGN взяло интервью у основателя Playground Games Ральфа Фултона. В одном из вопросов издание спросило Фултона, насколько масштабен открытый мир Fable по сравнению с играми серии Horizon.
В сравнении, Альбион немного меньше карты Horizon, но последняя — это гоночная игра, рассчитанная на скорость 250 миль в час. Тем не менее, Альб довольно большая и ещё больше ориентирована на детализацию, чтобы сделать игру более захватывающей.
Например, в каждое здание в игре можно войти. В каждом здании должен быть интерьер, потому что вы можете его ограбить, если захотите, или купить и жить там со своей семьёй или с одним из членов своей семьи.
Похоже, что 8 лет разработки окупились, учитывая масштаб, в котором строится Fable. По всему Альбиону игроки могут исследовать леса, деревни и другие области.
Что касается деятельности, в Fable игроки могут делать множество вещей. Например, они могут жениться, заводить детей, покупать недвижимость, грабить локации и взаимодействовать с более чем 1000 созданными вручную NPC. Однако каждое действие будет иметь свои последствия, поскольку игра основана на системе морали.
Это шутка какая то?:) Ещё в Morrowind е 2002 можно было зайти в каждый дом и украсть тарелку с вилкой и едой на ней, потом в Oblivion e и Skyrim е, а так же исследовать леса и деревни:D Короче кроме якобы (это ещё проверять надо) покупки любого дома в этой новости ничего нового нет, для открытого мира RPG. 8 лет разрабы думали , что пионеры в этом деле?:D Система морали, никогда не слышал про такое...
3 часть передаёт привет. Там буквально можно было покупать дома. Хотя я оооооочень давно играла в 3 Фейбл и уже всего не помню.
Да покупать (в "выживалках" ещё и строить) дома можно было почти в любой игре с открытым миром и не только, ну конечно не любые, как обещают тут. А если такая механика была в 3й части, вообще тогда не понятно, что они так возбудились и радуются тому, что давно уже придумано до них.
Здесь просто инфа, что это можно в игре и это не превозносится как что-то уникальное, странный повод понудеть))
monk70, ты можешь объяснить, как размер мира связан с тем, что ты можешь войти в каждое здание?? а то я что-то не понял....
и не вздумай на меня ябедничать)))
Каждое здание - это еще одна локация, которую нужно создать и детализировать
Этого крокодила собираються менять или нет:???????
Нет.
А соседние посты читать не умеем? В общем, будет полноценная кастомизация персонажа. Но дефолтный женский персонаж - будет да, она со скриншота. НО ничего не мешает, опять же, создать своего по заявлениям
6 свитки здоровго человека на горизонте)) про сюжет правда ни слова что сильно натсораживает
А в Фейбл был сильный сюжет?
без понятия если честно. вообще про эту серию ни чего не знаю потому и спрашиваю. в свитках хотя бы основной сюжет есть. а если тут его нет то и смысла в игре тоже нет. ходить без цельно хернёй страдать неинтересно
автор, ты где связь уловил между размером мира и возможностью заходить в дома, воровать и т.д. ?
эта машина на столько быстрая, что ее двери можно открывать кнопкой
Учитывая что сама по себе игра это большой большой стеб. Мы это видим даже по персонажам. То уж про особенности открытого мира говорить не приходится.
В старфилде тоже обещали много планет и тд, но есть нюанс как говорится.
В Скайриме тоже можно зайти в любое здание. (Во все 10-15 на целый город.) Так что это обычно сомнительное достижение.
Не просто войти, а вынести практически всё что там есть и не прикрученно к полу. Тоже самое в Fallout е 3\4 - оружие "Ракетка" из пылесоса, любым хламом стреляет, которого в каждом помещении и на земле на улице в космических масштабах валяется
да, но здесть то их будет около тысячи.
Какая разница сколько их, сомневаюсь, что каждый дом в этом мире будет представлять 3х+ этажный особняк с прилегающими садами. И пока это только слова и обещания, как будет на самом деле это другой вопрос
Почему бы этому журналюге не попросить сравнить масштабы к примеру со скайримом или ведьмаком, а не с гоночным тайтлом с которой не каждый знаком и в котором сложно оценить масштаб))
А гг там страшную изменили на красотку? Нет? Тогда нах она нужна эта игра.. 🙄
