Отсутствие Fable на Gamescom 2025 позволяет предположить что возможна еще одна задержка

Fable - одна из самых ожидаемых игр для Xbox, изначально запланированная к выпуску в 2025 году. Однако из-за непредвиденных обстоятельств релиз был отложен, и официальная дата выпуска больше не подтверждается.
С момента объявления о задержке фанаты практически ничего не слышали о проекте, что начало вызывать беспокойство в сообществе. Это беспокойство усилилось после того, как Xbox представила свою линейку игр для Gamescom, в которой заметно отсутствует Fable. Это упущение может указывать на очередную задержку.
Microsoft давно не делилась официальными новостями о Fable, и отсутствие новостей вызывает беспокойство. Недавние увольнения, затронувшие тысячи сотрудников Microsoft, также могли повлиять на разработку игры, усилив опасения по поводу дальнейших неудач.
Xbox будет иметь огромное присутствие на Gamescom, с более чем 30 играми. Однако отсутствие Fable в этой линейке привлекло внимание фанатов. Это упущение произошло в год, когда Microsoft уволила около 14000 сотрудников, что могло повлиять на разработку игры и ещё больше её затормозить.
Хотя на горизонте маячит ещё одно крупное событие — Tokyo Game Show, Microsoft вряд ли будет там представлена в полной мере. Таким образом, The Game Awards, которая состоится позднее в этом году, остаётся следующей крупной площадкой, где Fable потенциально может появиться, хотя на данный момент всё указывает на очередную отсрочку.
Ранее инсайдер заявлял, что Fable может выйти в 2027 году и что задержка была сделана для того, чтобы игра могла выйти в первый же день на PS5. Будем надеяться, что разработка идёт гладко, и игра все же успеет выйти в начале 2026 года, избавив фанатов от ещё более долгого ожидания.
На Gamescom можно будет сыграть более чем в 20 игр, включая первые публичные возможности для знакомства с несколькими из них. Также будет представлена демоверсия Hollow Knight: Silksong.
