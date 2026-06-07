Первое дополнение для Fable уже раскрыто - оно получит название Order of the Hero и войдёт в состав Premium Edition

Во время сегодняшней презентации Xbox Games Showcase 2026 компания наконец подтвердила дату выхода долгожданной RPG Fable от Playground Games — релиз состоится 23 февраля 2027 года.
Однако, как оказалось, это был не единственный сюрприз вечера. В конце нового трейлера внимательные зрители заметили блок с бонусами предзаказа и содержимым Premium Edition. Именно там впервые упоминается первое сюжетное дополнение после релиза — Order of the Hero.
Cудя по описанию, игроков ждёт одна из самых мрачных историй в Альбионе.
Напишите следующую главу своей легенды в Fable: Order of the Hero — сюжетном дополнении, которое погрузит вас в тайны тёмного древнего культа, скрытого глубоко в опасной красоте Альбиона.
Дополнение предложит совершенно новый регион, наполненный опасностями, чудесами и слухами о давно забытой силе. Во время путешествия игрок сможет заслужить доверие членов культа и занять место их нового лидера — «величайшего звездного надзирателя.
Разработчики обещают, что игрокам позволят самостоятельно формировать будущее культа. Его можно будет превратить в благородное сообщество, жестокую организацию или нечто совершенно странное — в лучших традициях серии Fable.
Однако за новым статусом скрывается куда более тревожная тайна. Описание дополнения заканчивается вопросом: «Если в культе появилась вакансия для нового героического лидера… что случилось с предыдущим?»
Order of the Hero станет первым сюжетным дополнением для игры и войдёт в состав Premium Edition. Владельцам стандартной версии DLC придётся приобретать отдельно после релиза.
Расширенное издание стоимостью $99,99 также включает:
- два эксклюзивных косметических костюма;
- цифровой артбук;
- саундтрек;
- девять внутриигровых бонусов для путешествий по Альбиону.
Покупатели стандартного издания за $69,99 получат лишь бонусы предзаказа — костюм курицы и три дополнительных предмета. Это означает, что Order of the Hero придётся приобретать отдельно после релиза игры.
Та какой Fable? назовите это как угодно, но это не Fable
Парад уродов получит новых уродов?
То есть игра еще даже не вышла, но гоев уже разводят на покупку дополнения? С каждой новой новостью и без того маленькое желание прикасаться к данной... Поделке - становится все меньше и меньше.
Порезали игру на куски и так продают? Желаю оглушительного провала! :3
Молодцы какие уже игру распилили