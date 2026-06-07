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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 485 оценок

Первое дополнение для Fable уже раскрыто - оно получит название Order of the Hero и войдёт в состав Premium Edition

monk70 monk70

Во время сегодняшней презентации Xbox Games Showcase 2026 компания наконец подтвердила дату выхода долгожданной RPG Fable от Playground Games — релиз состоится 23 февраля 2027 года.

Однако, как оказалось, это был не единственный сюрприз вечера. В конце нового трейлера внимательные зрители заметили блок с бонусами предзаказа и содержимым Premium Edition. Именно там впервые упоминается первое сюжетное дополнение после релиза — Order of the Hero.

Cудя по описанию, игроков ждёт одна из самых мрачных историй в Альбионе.

Напишите следующую главу своей легенды в Fable: Order of the Hero — сюжетном дополнении, которое погрузит вас в тайны тёмного древнего культа, скрытого глубоко в опасной красоте Альбиона.

Дополнение предложит совершенно новый регион, наполненный опасностями, чудесами и слухами о давно забытой силе. Во время путешествия игрок сможет заслужить доверие членов культа и занять место их нового лидера — «величайшего звездного надзирателя.

Разработчики обещают, что игрокам позволят самостоятельно формировать будущее культа. Его можно будет превратить в благородное сообщество, жестокую организацию или нечто совершенно странное — в лучших традициях серии Fable.

Однако за новым статусом скрывается куда более тревожная тайна. Описание дополнения заканчивается вопросом: «Если в культе появилась вакансия для нового героического лидера… что случилось с предыдущим?»

Order of the Hero станет первым сюжетным дополнением для игры и войдёт в состав Premium Edition. Владельцам стандартной версии DLC придётся приобретать отдельно после релиза.

Расширенное издание стоимостью $99,99 также включает:

  • два эксклюзивных косметических костюма;
  • цифровой артбук;
  • саундтрек;
  • девять внутриигровых бонусов для путешествий по Альбиону.

Покупатели стандартного издания за $69,99 получат лишь бонусы предзаказа — костюм курицы и три дополнительных предмета. Это означает, что Order of the Hero придётся приобретать отдельно после релиза игры.

27
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Solstice

Та какой Fable? назовите это как угодно, но это не Fable

13
Neko-Acheron

Парад уродов получит новых уродов?

12
anarhyst737

То есть игра еще даже не вышла, но гоев уже разводят на покупку дополнения? С каждой новой новостью и без того маленькое желание прикасаться к данной... Поделке - становится все меньше и меньше.

7
Сережаа

Порезали игру на куски и так продают? Желаю оглушительного провала! :3

7
Mad_cloud

Молодцы какие уже игру распилили

4
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