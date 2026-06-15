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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.6 510 оценок

Петиция о русской локализации Fable стала одной из самых популярных на Xbox Player Voice - уже вошла в топ-6

AceTheKing AceTheKing

Недавно на сайте Xbox Player Voice появилась петиция о добавлении русской локализации в предстоящую Fable.

"Сказку должны перевести!": в сети набирает обороты петиция с просьбой добавить официальный русский язык в Fable

Петиция стала одной из самых популярных на портале: всего за несколько дней она вошла в топ-6 самых популярных запросов к Microsoft по рейтингу, набрав почти 10 тысяч голосов. А по комментариям и вовсе стала самой популярной - почти 5 тысяч комментариев.

Остаётся надеяться, что Microsoft прислушается к просьбам русскоязычных игроков. Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

110
91
Комментарии:  91
Ваш комментарий
Кей Овальд

Как же наш народ любит дерьмом обмазываться...

59
D4GoldenHour

Поставил плюсик, надеюсь не проигнорят эту петицию.

39
Empty account

Не стрёмно унижаться так?

36
Andrey Nikiforov

Готово!

35
Константин335

А вот на ПГ говорят играть не будут) Но оказывается то игра много кому нужна, только не на ПГ

14
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