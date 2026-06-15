Петиция о русской локализации Fable стала одной из самых популярных на Xbox Player Voice - уже вошла в топ-6

Недавно на сайте Xbox Player Voice появилась петиция о добавлении русской локализации в предстоящую Fable.

Петиция стала одной из самых популярных на портале: всего за несколько дней она вошла в топ-6 самых популярных запросов к Microsoft по рейтингу, набрав почти 10 тысяч голосов. А по комментариям и вовсе стала самой популярной - почти 5 тысяч комментариев.

Остаётся надеяться, что Microsoft прислушается к просьбам русскоязычных игроков. Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.