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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.4 522 оценки

Петиция по добавлению русского языка в Fable снова доступна - она прошла проверку на спам

monk70 monk70

Петиция русскоязычных игроков с требованием добавить локализацию в новую Fable официально возвращена на сайт Xbox Player Voice (Microsoft Feedback Portal). Ранее скрытая страница снова полностью доступна для пользователей.

Вот вам и выбор игроков... Тему с просьбой добавить русский язык в Fable удалили с сайта Xbox - причина известна

Оригинальный тред восстановлен со всеми показателями. На момент возвращения инициатива удерживает отметку в более чем 10 500 голосов и свыше 5100 комментариев, сохраняя за собой статус одного из самых массовых обращений на платформе.

Как и предполагалось, временное исчезновение страницы 22 июня было связано с автоматической блокировкой системой безопасности. Из-за резкого наплыва аудитории и массовых жалоб алгоритмы Microsoft временно скрыли тему по подозрению в «спаме» и накрутке.

Администрация портала провела ручную проверку, не выявила критических нарушений правил со стороны автора и восстановила доступ к голосованию. Тот факт, что Microsoft вернула петицию после волны жалоб, подтверждает легитимность активности сообщества.Тем не менее игрокам в комментариях настоятельно рекомендуют придерживаться правил поведения, чтобы избежать повторной блокировки страницы из-за токсичности или политических споров.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
MNM 777

А от эльфов петицию еще не вернули , которую они как попугаи отправили вслед за нами ? Вроде ее так же снесли , как и нашу.

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