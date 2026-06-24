Петиция по добавлению русского языка в Fable снова доступна - она прошла проверку на спам

Петиция русскоязычных игроков с требованием добавить локализацию в новую Fable официально возвращена на сайт Xbox Player Voice (Microsoft Feedback Portal). Ранее скрытая страница снова полностью доступна для пользователей.

Оригинальный тред восстановлен со всеми показателями. На момент возвращения инициатива удерживает отметку в более чем 10 500 голосов и свыше 5100 комментариев, сохраняя за собой статус одного из самых массовых обращений на платформе.

Как и предполагалось, временное исчезновение страницы 22 июня было связано с автоматической блокировкой системой безопасности. Из-за резкого наплыва аудитории и массовых жалоб алгоритмы Microsoft временно скрыли тему по подозрению в «спаме» и накрутке.

Администрация портала провела ручную проверку, не выявила критических нарушений правил со стороны автора и восстановила доступ к голосованию. Тот факт, что Microsoft вернула петицию после волны жалоб, подтверждает легитимность активности сообщества.Тем не менее игрокам в комментариях настоятельно рекомендуют придерживаться правил поведения, чтобы избежать повторной блокировки страницы из-за токсичности или политических споров.