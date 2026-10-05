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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.4 549 оценок

Питер Молинье переживал за перезапуск Fable, но считает, что она сохранила многое из того, что делало её столь особенной

monk70 monk70

Работа над новой перезагрузкой Fable от Xbox велась долгое время, и создатель серии Питер Молинье весьма благосклонно отзывается об этом проекте. Ранние трейлеры демонстрировали атмосферу, заметно отличающуюся от оригинальных игр: в них присутствовали гэги с резкой сменой кадра в духе сериала «Офис» и ощущался более явный уклон в сторону классической сказки.

В интервью IGN, данном в начале этого года, создатель Fable признался, что анонс игры растрогал его до слез. Теперь, когда выход проекта уже близок, легендарный геймдизайнер говорит, что с нетерпением ждёт возможности сыграть в Fable «как обычный геймер», а не как разработчик.

В новом интервью изданию PCGamesN знаменитый геймдизайнер рассказал:

Обычно мне приходится проходить игру, над которой я работаю, сотни и сотни раз. Так что, в некотором смысле, эта версия Fable станет первой частью серии, в которую я по-настоящему сыграю как игрок. И это будет невероятно увлекательно. Жду с нетерпением.

В интервью Молинье отметил, что всегда «чрезвычайно гордился тем, что серия, в создании которой посчастливилось участвовать, продолжает жить», однако во время первого показа игры он «немного волновался».

Она казалась какой-то уж слишком сказочной.

Хотя Fable всегда была тесно связана с фольклорными легендами и сказками, в дебютном трейлере сказочная тематика вышла на первый план. Атмосфера игры заметно изменилась, но при этом сохранились британский юмор и ирония, столь характерные для оригинальных частей; кроме того, недавние демонстрации геймплея воодушевили Молинье.

Последние видео с игровым процессом меня очень обнадёживают. Они сохраняют многое из того, что делало Fable уникальной и особенной игрой. Мне по-прежнему интересно, как будет устроена система мировоззрения и как она визуально отразится на игровом мире, но могу вас заверить: я буду первым в очереди, чтобы в неё сыграть.

Разработка Fable находится на завершающей стадии, но выход этой RPG запланирован лишь на следующий год – 23 февраля для ПК, Xbox и PlayStation 5. Сообщается, что также рассматривается возможность выпуска версии для Nintendo Switch 2, однако официальных заявлений на этот счёт пока не поступало.

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