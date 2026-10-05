Питер Молинье переживал за перезапуск Fable, но считает, что она сохранила многое из того, что делало её столь особенной

Работа над новой перезагрузкой Fable от Xbox велась долгое время, и создатель серии Питер Молинье весьма благосклонно отзывается об этом проекте. Ранние трейлеры демонстрировали атмосферу, заметно отличающуюся от оригинальных игр: в них присутствовали гэги с резкой сменой кадра в духе сериала «Офис» и ощущался более явный уклон в сторону классической сказки.

В интервью IGN, данном в начале этого года, создатель Fable признался, что анонс игры растрогал его до слез. Теперь, когда выход проекта уже близок, легендарный геймдизайнер говорит, что с нетерпением ждёт возможности сыграть в Fable «как обычный геймер», а не как разработчик.

В новом интервью изданию PCGamesN знаменитый геймдизайнер рассказал:

Обычно мне приходится проходить игру, над которой я работаю, сотни и сотни раз. Так что, в некотором смысле, эта версия Fable станет первой частью серии, в которую я по-настоящему сыграю как игрок. И это будет невероятно увлекательно. Жду с нетерпением.

В интервью Молинье отметил, что всегда «чрезвычайно гордился тем, что серия, в создании которой посчастливилось участвовать, продолжает жить», однако во время первого показа игры он «немного волновался».

Она казалась какой-то уж слишком сказочной.

Хотя Fable всегда была тесно связана с фольклорными легендами и сказками, в дебютном трейлере сказочная тематика вышла на первый план. Атмосфера игры заметно изменилась, но при этом сохранились британский юмор и ирония, столь характерные для оригинальных частей; кроме того, недавние демонстрации геймплея воодушевили Молинье.

Последние видео с игровым процессом меня очень обнадёживают. Они сохраняют многое из того, что делало Fable уникальной и особенной игрой. Мне по-прежнему интересно, как будет устроена система мировоззрения и как она визуально отразится на игровом мире, но могу вас заверить: я буду первым в очереди, чтобы в неё сыграть.

Разработка Fable находится на завершающей стадии, но выход этой RPG запланирован лишь на следующий год – 23 февраля для ПК, Xbox и PlayStation 5. Сообщается, что также рассматривается возможность выпуска версии для Nintendo Switch 2, однако официальных заявлений на этот счёт пока не поступало.