Питер Молиньё эмоционально отреагировал на геймплей нового Fable, но нашёл, к чему придраться

Создатель оригинальной Fable Питер Молиньё поделился своими впечатлениями от первого геймплейного показа перезапуска серии от Playground Games, который состоялся на январском Xbox Developer Direct. И, по его словам, увиденное вызвало у него сильные эмоции.

В разговоре с IGN Молиньё признался, что буквально прослезился, наблюдая за трейлером. По его мнению, новая версия Fable доказывает, что созданный когда-то мир продолжает жить и развиваться, а сама франшиза не канула в прошлое. Особенно ему понравилось решение пересказать историю первой части, а не продолжать уже существующий сюжет, а также отдельные сюжетные находки и отсылки к оригиналу.

Однако полностью без критики не обошлось. Молиньё отметил, что визуальный стиль показался ему слишком «стерильным» и аккуратным. Он считает, что миру Fable больше подходит хаотичная, «грязноватая» эстетика старой Англии с преувеличенными деталями, крупными аксессуарами и более грубой атмосферой.

Несмотря на эти замечания, разработчик подчеркнул, что с нетерпением ждёт релиза и собирается пройти игру не как критик, а как человек, искренне любящий вселенную Fable.