Питер Молиньё эмоционально отреагировал на геймплей нового Fable, но нашёл, к чему придраться

Создатель оригинальной Fable Питер Молиньё поделился своими впечатлениями от первого геймплейного показа перезапуска серии от Playground Games, который состоялся на январском Xbox Developer Direct. И, по его словам, увиденное вызвало у него сильные эмоции.
В разговоре с IGN Молиньё признался, что буквально прослезился, наблюдая за трейлером. По его мнению, новая версия Fable доказывает, что созданный когда-то мир продолжает жить и развиваться, а сама франшиза не канула в прошлое. Особенно ему понравилось решение пересказать историю первой части, а не продолжать уже существующий сюжет, а также отдельные сюжетные находки и отсылки к оригиналу.
Однако полностью без критики не обошлось. Молиньё отметил, что визуальный стиль показался ему слишком «стерильным» и аккуратным. Он считает, что миру Fable больше подходит хаотичная, «грязноватая» эстетика старой Англии с преувеличенными деталями, крупными аксессуарами и более грубой атмосферой.
Несмотря на эти замечания, разработчик подчеркнул, что с нетерпением ждёт релиза и собирается пройти игру не как критик, а как человек, искренне любящий вселенную Fable.
Я присмотрелся, там меняется только голова, персонаж мужчина ходит как женщина. Еще все удары проходят сквозь противников, особенно это видно на петухе. Красивых персонажей просто нет, все уродофицированны. А посыл от разрабов - нет хороших и злых поступков и судя по всему все решения будут сейвовыми и обезжиренными. Этой игре уже конец
держи в курсе
Фигня. Вот в Oblivion remastered персонаж женщина ходит как мужчина, вот это отвратительно.
Господи, да исправят они походку и удары. Всё они прекрасно знают и читают комментарии.
Красивые персонажи ЕСТЬ, ты смотрел трейлер невнимательно.
Не, чел. Мир не делится на чёрное и белое. Морально неоднозначные сказки тоже существуют. Это правильное решение.
Хоронить невышедшую игру - это кринж.
На hui эту парашу
первый же побежишь качать)
Насчёт визуала он прав
интересное у тебя мнения… тебе бы в юбисофт работать ))
Учтивая сколько они её делали возможно проблем будет хватать
отцу если что не так больно смотреть на свое дитя
Ну значит первым получит свою копию😅
Ну может и посмотрим, когда нибудь.