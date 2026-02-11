ЧАТ ИГРЫ
Fable Осень 2026
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 441 оценка

Питер Молиньё эмоционально отреагировал на геймплей нового Fable, но нашёл, к чему придраться

IKarasik IKarasik

Создатель оригинальной Fable Питер Молиньё поделился своими впечатлениями от первого геймплейного показа перезапуска серии от Playground Games, который состоялся на январском Xbox Developer Direct. И, по его словам, увиденное вызвало у него сильные эмоции.

В разговоре с IGN Молиньё признался, что буквально прослезился, наблюдая за трейлером. По его мнению, новая версия Fable доказывает, что созданный когда-то мир продолжает жить и развиваться, а сама франшиза не канула в прошлое. Особенно ему понравилось решение пересказать историю первой части, а не продолжать уже существующий сюжет, а также отдельные сюжетные находки и отсылки к оригиналу.

Однако полностью без критики не обошлось. Молиньё отметил, что визуальный стиль показался ему слишком «стерильным» и аккуратным. Он считает, что миру Fable больше подходит хаотичная, «грязноватая» эстетика старой Англии с преувеличенными деталями, крупными аксессуарами и более грубой атмосферой.

Несмотря на эти замечания, разработчик подчеркнул, что с нетерпением ждёт релиза и собирается пройти игру не как критик, а как человек, искренне любящий вселенную Fable.

Memfys

Я присмотрелся, там меняется только голова, персонаж мужчина ходит как женщина. Еще все удары проходят сквозь противников, особенно это видно на петухе. Красивых персонажей просто нет, все уродофицированны. А посыл от разрабов - нет хороших и злых поступков и судя по всему все решения будут сейвовыми и обезжиренными. Этой игре уже конец

PaTi6op

держи в курсе

Vulneratus non victus
там меняется только голова, персонаж мужчина ходит как женщина

Фигня. Вот в Oblivion remastered персонаж женщина ходит как мужчина, вот это отвратительно.

Retro_Gamer

Господи, да исправят они походку и удары. Всё они прекрасно знают и читают комментарии.

Красивые персонажи ЕСТЬ, ты смотрел трейлер невнимательно.

Посыл от разрабов - нет хороших и злых поступков и судя по всему все решения будут сейвовыми и обезжиренными.

Не, чел. Мир не делится на чёрное и белое. Морально неоднозначные сказки тоже существуют. Это правильное решение.

Хоронить невышедшую игру - это кринж.

Маслохищник

На hui эту парашу

Мясо с майонезом

первый же побежишь качать)

Игнатий Лапкин

Насчёт визуала он прав

Neko-Aheron Vulneratus non victus

интересное у тебя мнения… тебе бы в юбисофт работать ))

Mad_cloud

Учтивая сколько они её делали возможно проблем будет хватать

WerGC

отцу если что не так больно смотреть на свое дитя

Alex Energy

Ну значит первым получит свою копию😅

sa1958

Ну может и посмотрим, когда нибудь.