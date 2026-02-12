ЧАТ ИГРЫ
Питер Молиньё рассказал о несостоявшейся Fable 4 и идее смены времён

IKarasik IKarasik

Бывший глава Lionhead Studios рассказал, что внутри команды в своё время существовал питч-документ для возможной Fable 4. По его словам, проект так и не вышел за пределы предварительных обсуждений, а сам он покинул студию именно тогда, когда концепцию только начинали рассматривать.

Молиньё отметил, что в основе идеи лежало дальнейшее развитие темы смены эпох, которая сопровождала серию с самого начала. Разработчики хотели продвинуться по временной линии ещё дальше и показать, как Альбион меняется спустя столетия.

При этом речь шла именно о предложении на бумаге — до полноценного производства дело не дошло. После ухода Молиньё планы студии изменились, и франшиза в итоге двинулась в другом направлении.

Ранее геймдизайнер уже упоминал, что одним из возможных ориентиров могла стать стимпанковая викторианская эпоха. Мир стал бы более индустриальным, а путь героя и его слава воспринимались бы иначе в новых исторических условиях.

Сейчас развитием серии занимается Playground Games, готовящая перезапуск, который подаётся не как прямое продолжение номерных частей, а как новое начало для вселенной.

Комментарии:  4
selfreaver

Пи*дабол рассказал, чтож очень интересно.

5
6363

Зря вообще в современность пошли.

1
Ивасик

Дело ясное, что дело тёмное.