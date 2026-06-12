Платный "ранний доступ" к Fable спровоцировал скандал в игровом сообществе

После раскрытия официальных подробностей предзаказа грядущей экшен-RPG Fable игроки массово стали жаловаться на навязывание платного «раннего доступа». Обладателям Premium Edition, если брать Казахстан, где сосредоточена большая часть СНГ игроков - за 43 000 тенге (около 8 600 рублей в переводе по курсу) предлагают открыть Альбион уже 18 февраля 2027 года, в то время как покупатели базовой версии за 30 000 тенге (около 6 000 рублей) будут вынуждены ждать 5 дней.

В крупных игровых сообществах и на медиаплощадках мгновенно поднялась волна жесткой критики. Пользователи единодушно призывают объявить бойкот расширенному изданию, называя подобную ценовую политику проявлением чистой жадности. Геймеров возмущает сам факт того, что крупные издатели превращают некогда единое фанатское сообщество в игроков «первого» и «второго» сорта исключительно ради сиюминутной прибыли.

Саму концепцию пятидневного цифрового «раннего доступа» комментаторы называют абсурдной манипуляцией. Игроки резонно отмечают, что никто на самом деле не получает игру «раньше» — разработчики просто искусственно задерживают релиз для основной массы людей, чтобы заставить их доплатить за право не чувствовать себя ущемленными на фоне спойлеров. В сообществе уже звучат призывы вспомнить «золотое правило» индустрии и включить режим тотального игнора: за эти пять дней можно спокойно посмотреть прохождение всей сюжетной линии у стримеров или отправится покорять моря и океаны, не заплатив издателю ни единого цента.