Playground Games начинает погружать в сказочный мир Fable - знакомимся с историей Альбиона

До выхода столь долгожданной новой части сказочной ролевой игры Fable остается чуть больше полугода. В отличие от всех прошлых случаев, разработчики из Playground Games, похоже, не обманули с графиком, и игра действительно выйдет уже в заявленный срок. На "точный" релиз намекает то, что студия начала активную информационную кампанию. Авторы взялись делиться самыми интересными деталями своей RPG, начав с глубокого погружения в историю фэнтезийного Альбиона.

В социальных сетях разработчики запустили текстовый цикл под названием «История Альбиона — Часть 1». Описание мира подается в крайне забавном и аутентичном формате - в виде выдержек из книги Брайана Биффорда — вымышленного внутриигрового историка-скептика, который «однажды потратил три главы, яростно споря с самим собой об истории Альбиона».

В первой части своей работы Биффорд исследует темные истоки королевства и рассказывает самую известную местную легенду. По преданиям, в глубокой древности эти земли захватила безжалостная и чуждое человечеству троица в масках — сущности, именующие себя «Судом». В этот зловещий триумвират входили Королева-из-Тени, Рыцарь-из-Тени и знаменитый по прошлым частям серии Джек-из-Тени (Валет Мечей). Их жестокое правление оборвалось лишь благодаря появлению магии «Воли» и первого в истории Героя по имени Уильям Блэк. Именно он со своими соратниками одолел «Суд» и провозгласил Эру Героев.

Однако внутриигровой историк обращает внимание на альтернативные, куда более интригующие трактовки мифа. Существуют летописи, намекающие, что кровожадный Джек-из-Тени попросту предал своих сородичей ради власти. Другие же тексты гласят, что чудовищам просто надоело пытать крестьян Альбиона, и они ушли на поиски новых миров, а значит, однажды могут вернуться вновь.

Впрочем, сам ученый Брайан Биффорд не верит ни в одно из этих преданий. В своей статье он смело заявляет, что вся легенда о демоническом «Суде» — это обыкновенная пропаганда Гильдии Героев. По его мнению, миф выдуман специально для того, чтобы новые Герои-правители легитимизировали свою власть, приукрасив рассказы о свержении древней, но совершенно обычной, человеческой тирании. Историк хотел доказать эту теорию, осмотрев старинные фрески, однако столкнулся с прозаичной проблемой — Глава Гильдии просто отказался пускать надоедливого ученого на порог.

Ироничный и детализированный формат дневников наглядно показывает, что Playground Games бережно пытается сохранить тот самый фирменный юмор и сказочный колорит оригинальной серии.

Релиз Fable ожидается 23 февраля 2027 года на Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5.