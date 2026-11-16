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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
6.4 572 оценки

Playground Games подробнее рассказала о персонажах Арден и Изабель, боевой системе и регионе Дипвуд в Fable

Gruz_ Gruz_

Студия Playground Games поделилась новыми подробностями о грядущем перезапуске ролевой игры Fable. В свежем выпуске официального подкаста Xbox представитель команды разработчиков Ральф Фултон разобрал геймплейные кадры, которые ранее были представлены в рамках празднования 25-летнего юбилея бренда Xbox.

Основной темой обсуждения стал игровой отрезок, разворачивающийся в регионе Дипвуд (Deepwood) на территории Альбиона. Фултон объяснил, как именно эта глава вплетена в общую сюжетную канву, а также рассказал о союзниках и противниках, с которыми главному герою предстоит столкнуться во время путешествия.

Значительная часть беседы была посвящена боевой системе и механике взаимодействия с напарниками. Отдельное внимание разработчик уделил персонажам Арден и Изабель, а также работе актрисы Сьюзан Вокома, подарившей свой голос и внешность Арден.

В завершение выпуска ведущие затронули финал продемонстрированного отрывка. Впрочем, судя по опубликованным таймкодам, конкретные сюжетные повороты разработчики предпочли пока оставить в тайне, ограничившись общими намеками на дальнейшее развитие событий.

Для зрителей, желающих ознакомиться с конкретными темами выпуска, доступны следующие таймкоды:

  • 5:46 — общее обсуждение персонажей;
  • 6:48 — подробности об Арден;
  • 10:10 — разбор боевой системы;
  • 12:11 — информация об Изабель.

Напомним, что релиз Fable на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 ожидается 23 февраля 2027 года.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Double_Jump

Напихали сжв-блевотины, аж смотреть противно.

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