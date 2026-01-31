Playground Games подтвердила, что Fable не связана с предыдущей трилогией и будет полностью одиночной игрой

Студия Playground Games официально подтвердила, что готовящаяся Fable не будет содержать многопользовательского режима и разрабатывается исключительно как одиночная ролевая игра. Кроме того, игра не станет продолжением оригинальной трилогии от Lionhead Studios.
Соответствующее уточнение появилось в разделе часто задаваемых вопросов на официальном сайте проекта. По словам студии, хотя игра сохраняет дух классической трилогии, это совершенно новое начало для франшизы, а не прямое продолжение или приквел. Таким образом, игра не будет заполнять временной промежуток между предыдущими частями, как предполагали некоторые фанаты, а существует вне прежнего канона.
Релиз игры запланирован на осень 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Прям жду эту игрушку!!!
если нельзя будет пукать то скип
А замок из второй и третьей части по приколу добавили?
Не свой же рисовать
ответ говорит о сюжетных событиях, а не о лоре, лор не меняется, в целом
Это джипег, вы не поняли
Не связанный сюжетом, тогда это уже не фэйбл, при этом да замок фэйрфакс на месте
Выйдет поиграем и посмотрим
Одно название, короче.
Забавно что и оригинальная тройка никак между собой не связана
сфигали? там один лор и я более того скажу одна линия сюжета, только эпохи менялись
Они связаны(Тереза во всех была и тд.), ты просто пытаешься новое Г оправдать...