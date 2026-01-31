Playground Games подтвердила, что Fable не связана с предыдущей трилогией и будет полностью одиночной игрой

Студия Playground Games официально подтвердила, что готовящаяся Fable не будет содержать многопользовательского режима и разрабатывается исключительно как одиночная ролевая игра. Кроме того, игра не станет продолжением оригинальной трилогии от Lionhead Studios.

Соответствующее уточнение появилось в разделе часто задаваемых вопросов на официальном сайте проекта. По словам студии, хотя игра сохраняет дух классической трилогии, это совершенно новое начало для франшизы, а не прямое продолжение или приквел. Таким образом, игра не будет заполнять временной промежуток между предыдущими частями, как предполагали некоторые фанаты, а существует вне прежнего канона.

Релиз игры запланирован на осень 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.