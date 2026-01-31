ЧАТ ИГРЫ
Fable Осень 2026
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 435 оценок

Playground Games подтвердила, что Fable не связана с предыдущей трилогией и будет полностью одиночной игрой

AceTheKing AceTheKing

Студия Playground Games официально подтвердила, что готовящаяся Fable не будет содержать многопользовательского режима и разрабатывается исключительно как одиночная ролевая игра. Кроме того, игра не станет продолжением оригинальной трилогии от Lionhead Studios.

Соответствующее уточнение появилось в разделе часто задаваемых вопросов на официальном сайте проекта. По словам студии, хотя игра сохраняет дух классической трилогии, это совершенно новое начало для франшизы, а не прямое продолжение или приквел. Таким образом, игра не будет заполнять временной промежуток между предыдущими частями, как предполагали некоторые фанаты, а существует вне прежнего канона.

Релиз игры запланирован на осень 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Fox_61

Прям жду эту игрушку!!!

dmbarar

если нельзя будет пукать то скип

CheckDevNull dmbarar
Если нельзя будет пукать то скип
Alexander812

А замок из второй и третьей части по приколу добавили?

omne1x

Не свой же рисовать

Дмитрий Российский

ответ говорит о сюжетных событиях, а не о лоре, лор не меняется, в целом

МАХАН МАХАНОВИЧ

Это джипег, вы не поняли

Jasser

Не связанный сюжетом, тогда это уже не фэйбл, при этом да замок фэйрфакс на месте

3
Rio17

Выйдет поиграем и посмотрим

Кей Овальд

Одно название, короче.

Дмитрий Российский

Забавно что и оригинальная тройка никак между собой не связана

-zotik-

сфигали? там один лор и я более того скажу одна линия сюжета, только эпохи менялись

2
ka27

Они связаны(Тереза во всех была и тд.), ты просто пытаешься новое Г оправдать...

