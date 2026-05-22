Playground Games подтвердила, что Fable по-прежнему планируется к выпуску в конце этого года, после публикации нового объявления о наборе персонала в LinkedIn.

В сообщении студия вспомнила недавний запуск Forza Horizon 6, а затем подтвердила, что работа над Fable продолжается в преддверии запланированного релиза.

После невероятного запуска Forza Horizon 6 на этой неделе, волнение в студии зашкаливает! Но мы ещё не закончили. Поскольку Fable выйдет позже в этом году, мы продолжаем набор персонала по различным направлениям, чтобы привлечь в команду ещё больше талантливых специалистов.

Студия призвала заинтересованных кандидатов посетить страницу вакансий, заявив, что ищет таланты в нескольких отделах.

Последнее заявление служит ещё одним публичным подтверждением того, что долгожданный перезапуск Fable по-прежнему планируется к выпуску в 2026 году. Ранее Xbox подтвердил, что игра выйдет осенью 2026 года.