Playground Games провела экскурсию по столице мира Fable Бауэрстоуну - опубликованы новые скриншоты

С тех пор как выход ролевой игры Fable с открытым миром был перенесён на 23 февраля 2027 года, студия Playground Games заметно сократила объем рекламных материалов. В ожидании этого масштабного проекта мы можем взглянуть на новые внутриигровые скриншоты.

На них запечатлён Бауэрстоун — столица Альбиона, где расположена Гильдия героев (возглавляемая эксцентричным Хамфри), а также величественный замок Бауэрминстер. В городе можно будет найти множество интересных мест, включая лавки и таверны. В этих заведениях игроки смогут приобрести еду, одежду и оружие. Кроме того, появится возможность стать владельцем недвижимости — например, купить «Цикламеновый амбар».