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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.4 554 оценки

Playground Games провела экскурсию по столице мира Fable Бауэрстоуну - опубликованы новые скриншоты

monk70 monk70

С тех пор как выход ролевой игры Fable с открытым миром был перенесён на 23 февраля 2027 года, студия Playground Games заметно сократила объем рекламных материалов. В ожидании этого масштабного проекта мы можем взглянуть на новые внутриигровые скриншоты.

На них запечатлён Бауэрстоун — столица Альбиона, где расположена Гильдия героев (возглавляемая эксцентричным Хамфри), а также величественный замок Бауэрминстер. В городе можно будет найти множество интересных мест, включая лавки и таверны. В этих заведениях игроки смогут приобрести еду, одежду и оружие. Кроме того, появится возможность стать владельцем недвижимости — например, купить «Цикламеновый амбар».

"Идеальный дух классики": разработчики Fable опубликовали музыкальную тему Бауэрстоуна, чем обрадовали фанатов
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Alex40001

ща длс крем десерта выйдет и на одном месте этот фабл все вертели хоть 100 лет разработки

7
StanTheMan_3000

Пегач и тут успел

1
malars0

мир циган🧑🏽

Верзор

Ну, графоний подрос по сравнению с прошлыми частями

saa0891
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