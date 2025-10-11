Playground Games расширяется в рамках разработки Fable и Forza Horizon 6

Компания Playground Games значительно увеличила штат сотрудников — с 381 до 455 человек в период с 2023 по 2024 год. Это увеличение штата совпадает с одновременной разработкой двух амбициозных проектов: Fable и Forza Horizon 6, эксклюзивных для экосистемы Xbox.

Ожидается, что расширение британской студии продолжится в ближайшие месяцы, поскольку Playground Games продолжает активный поиск новых талантов для укрепления своей команды. Такая стратегия найма предполагает, что текущие проекты требуют дополнительных ресурсов для удовлетворения требований Microsoft к качеству.

Forza Horizon 6, новейшее дополнение к знаменитой гоночной серии, было официально анонсировано на Tokyo Game Show. Хотя подробности о сеттинге и дате выхода пока ограничены, игра, судя по времени анонса, находится на продвинутой стадии разработки.

Что касается перезагрузки Fable, ситуация иная. Релиз фэнтезийной ролевой игры, изначально созданной Lionhead Studios, был отложен до 2026 года, о чём недавно объявила Microsoft. Несмотря на задержку, ожидается, что игра сыграет центральную роль в праздновании 25-летия Xbox, что говорит о том, что Microsoft планирует провести масштабную презентацию или демонстрацию игры во время празднования.