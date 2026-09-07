Playground расширила бизнес-механику Fable: игроку теперь придётся самому управлять персоналом

В новой Fable разработчики расширят систему управления бизнесом. Если в оригинальных играх игрок мог в основном покупать предприятия и устанавливать цены на товары, то теперь ему предстоит самостоятельно управлять персоналом: нанимать подходящих NPC, следить за их работой, менять зарплаты и увольнять тех, кто недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями.

Об этом рассказал игровой директор Fable Ральф Фултон. По его словам, эффективность бизнеса напрямую зависит от характеристик сотрудников. Например, NPC с чертой «трудолюбивый» увеличивает прибыль предприятия на 20%. Фултон советует игрокам, которые хотят быстро заработать, купить ферму и нанять туда несколько таких работников.

Причём бонусы от сотрудников складываются. Шесть трудолюбивых NPC на одной ферме способны значительно увеличить доход, что делает подбор персонала важной частью экономической системы. При этом игрок сможет повышать и снижать зарплаты работников, а его решения будут влиять не только на прибыль, но и на репутацию героя.

Разработчики отмечают, что щедрое отношение к сотрудникам может оказаться выгоднее жёсткой экономии: довольные работники потенциально будут трудиться лучше. Однако результат зависит от характеристик конкретных NPC, поэтому игрокам придётся самостоятельно искать наиболее эффективные сочетания.

Такие механики должны сделать жизнь в Альбионе более насыщенной и разнообразной. При этом Playground Games рассчитывает, что дополнительный контент компенсирует сравнительно короткую основную кампанию. Если проходить только сюжет, Fable займёт около 15–20 часов, тогда как вместе с побочными заданиями продолжительность игры практически удваивается.