Playground снова тизерит масштабную презентацию Fable на Developer_Direct этой недели

До грандиозного показа Fable на Xbox Developer_Direct 22 января осталось всего несколько дней. Но до этого Playground Games снова дразнит поклонников, чтобы подогреть интерес.

В сообщении, опубликованном на X, английская студия быстро перечислила то, чего мы можем ожидать на этой неделе.

Приключения? Много. Выбор? Огромный. Нервные Хоббы? Мы бы не стали исключать»

Для тех, кто мог забыть, Хоббы — это коренастые гоблины, которые появляются во всех играх серии. Обычно они выступают в роли вредителей, которых игрок должен истребить.