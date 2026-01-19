ЧАТ ИГРЫ
Fable 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 381 оценка

Playground снова тизерит масштабную презентацию Fable на Developer_Direct этой недели

monk70 monk70

До грандиозного показа Fable на Xbox Developer_Direct 22 января осталось всего несколько дней. Но до этого Playground Games снова дразнит поклонников, чтобы подогреть интерес.

В сообщении, опубликованном на X, английская студия быстро перечислила то, чего мы можем ожидать на этой неделе.

Приключения? Много. Выбор? Огромный. Нервные Хоббы? Мы бы не стали исключать»

Для тех, кто мог забыть, Хоббы — это коренастые гоблины, которые появляются во всех играх серии. Обычно они выступают в роли вредителей, которых игрок должен истребить.

Exit 8

Не знал, что Playground еще и разработчики игр.

AT_Sagor

Вот-вот, а администрация молчит, сливает потихоньку новости через инсайдера monk70.

Opus Magnum

Наши слоны

Рикочико

Microsoft почему на вашем сайте вата сидит?!

Snake2105
Олег Шандер

У меня дежавю... Playground что-то нам недоговаривали?..