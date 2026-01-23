Playground защищает первое появление игры серии Fable на PS5: "Мы хотим, чтобы в неё играло больше людей"

Playground Games официально прокомментировала решение выпустить Fable на PS5 в тот же день, что и на других платформах. Анонс привлёк внимание не только кроссплатформенной стратегией, но и сильным первоначальным приёмом игры среди игроков на консоли Sony.
Решение выпустить Fable на PS5 в первый день продаж контрастирует со стратегией, принятой для Forza Horizon 6, которая не получит одновременный релиз на консоли Sony. По рыночным предположениям, версия Forza для PS5 ещё не готова. В то же время Playground Games занимает более открытую позицию по отношению к другим платформам после изменения позиционирования Microsoft.
В интервью IGN основатель студии Райан Фултон объяснил, что это решение напрямую связано с желанием охватить как можно более широкую аудиторию. Для него одной из главных целей разработки является предоставление возможности большему количеству людей играть и наслаждаться играми студии.
В рамках Playground у нас есть два проекта, которые использовали несколько разные подходы, хотя конечная цель одна и та же. И, как для разработчика, для меня самое важное — чтобы как можно больше людей играли в мои игры. Вот почему мы это делаем. Думаю, это верно для большинства разработчиков. Мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с нашими играми и получили от них удовольствие.
Фултон также прокомментировал трансформацию индустрии, подчеркнув, что расширение на другие платформы стало естественным путём. Хотя такой подход больше ассоциируется с недавней стратегией Microsoft, этот шаг не является уникальным: сама PlayStation инвестировала в релизы для ПК.
Fable выйдет осенью 2026 года для ПК, Xbox Series S|X, Xbox Game Pass, а также для PlayStation 5.
