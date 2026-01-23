ЧАТ ИГРЫ
Fable Осень 2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 395 оценок

Playground защищает первое появление игры серии Fable на PS5: "Мы хотим, чтобы в неё играло больше людей"

monk70 monk70

Playground Games официально прокомментировала решение выпустить Fable на PS5 в тот же день, что и на других платформах. Анонс привлёк внимание не только кроссплатформенной стратегией, но и сильным первоначальным приёмом игры среди игроков на консоли Sony.

Смена внешности, невероятный Альбион и дата выхода: Playground Games раскрывает новые подробности перезапуска Fable

Решение выпустить Fable на PS5 в первый день продаж контрастирует со стратегией, принятой для Forza Horizon 6, которая не получит одновременный релиз на консоли Sony. По рыночным предположениям, версия Forza для PS5 ещё не готова. В то же время Playground Games занимает более открытую позицию по отношению к другим платформам после изменения позиционирования Microsoft.

В интервью IGN основатель студии Райан Фултон объяснил, что это решение напрямую связано с желанием охватить как можно более широкую аудиторию. Для него одной из главных целей разработки является предоставление возможности большему количеству людей играть и наслаждаться играми студии.

В рамках Playground у нас есть два проекта, которые использовали несколько разные подходы, хотя конечная цель одна и та же. И, как для разработчика, для меня самое важное — чтобы как можно больше людей играли в мои игры. Вот почему мы это делаем. Думаю, это верно для большинства разработчиков. Мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с нашими играми и получили от них удовольствие.

Фултон также прокомментировал трансформацию индустрии, подчеркнув, что расширение на другие платформы стало естественным путём. Хотя такой подход больше ассоциируется с недавней стратегией Microsoft, этот шаг не является уникальным: сама PlayStation инвестировала в релизы для ПК.

Fable выйдет осенью 2026 года для ПК, Xbox Series S|X, Xbox Game Pass, а также для PlayStation 5.

Комментарии:  11
Janekste
Мы хотим, чтобы в неё играло больше людей

Учитывая повесточный внешний вид героини и отказ от системы чёткого деления на добро и зло, эти разрабы НЕ хотят, чтобы играло больше людей. Они стремятся уменьшить аудиторию. Точка.

12
xmur xmur

там лица же менять можно и мужик вродь ни чо. ну а неписи да- всех расцветок и мастей

1
erkins007

Внешний вид уже мимо. Майкрософт таки немного обучаемые и после волны хейта добавили редактор персонажа. Можно любой внешний вид сделать

2
Боярынъ xmur xmur

Да этот додик постоянно ахинею пишет с каждым новым постом, не изучив при этом матчасть

KossZog

Хотели бы, чтобы в игру играли больше людей - добавили бы собаку

6
Snake Snaake Snaaaaaake

F@ble

так лучше?

1
ModestDL

В принципе всё логично - на плойке как раз больше всего повесточных игр, там такое любят, так что игра, в которой рекламным лицом проекта изображают жуткое бесполое существо, вполне придётся по душе сонибоям.

4
Агушка

Рад за игроков кто играет только на плойке, смогут поиграть в этот шедевр со всеми

1
Rio17

Да вообще нормальная игра скорее всего будет неоправданный хейт в её сторону идёт :)

1
Рикочико

А я рад что в этой игре могу побить её хейтеров.

sa1958

Во как, как бы не получилось наоборот.