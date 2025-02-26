По слухам, новая Fable находится в ужасном техническом состоянии, поэтому и была перенесена на 2026 год

Разработка новой Fable всё больше напоминает затянувшийся кризис. Анонсированная ещё в 2020 году, игра за последние годы не раз становилась объектом слухов о проблемах внутри студии Playground Games. Буквально вчера вместе с демонстрацией игрового процесса стало известно, что фэнтезийная RPG будет вновь перенесена на еще один год. Уже сегодня появилась новые инсайды, которые объясняют причины очередного переноса игры. Похоже у команды разработчиков возникли серьезные трудности с производством Fable.

Инсайдер Extas1s утверждает, что ключевой причиной задержки стала не адаптация для других платформ или желание дать авторам больше времени на полировку, а именно сложность разработки. Он ссылается на источники, которые сообщают, что движок ForzaTech, изначально разработанный для гоночных игр, создаёт проблемы при создании RPG с открытым миром. Разработчикам пришлось перерабатывать многие механики, так как ранняя версия геймплея якобы «не была особо увлекательной». Также команде пришлось пересматривать темп прохождения, что потребовало дополнительных временных затрат.

Другой авторитетный инсайдер, HeisenbergFX4, также подтверждает, что Playground Games сейчас испытывает серьёзные трудности в разработки проекта такого уровня. Он считает, что игра находится в плохом состоянии и далека от завершения. Существует даже вероятность, что Fable физически не успеют закончить даже в 2026 году. В своих постах он упоминает, что после провала Starfield и неоднозначного восприятия Avowed у Xbox нет права на ошибку. Теперь, когда Microsoft готовит релиз на PlayStation, качество проекта должно соответствовать ожиданиям аудитории Sony, которая привыкла к высокому уровню проработки игр.

Ранее появлялась информация о том, что перенос связан с одновременным выпуском на PS5, Xbox и PC. Однако, учитывая последние утечки, это может быть лишь частью причины задержки. Подробнее об этом можно прочитать здесь: