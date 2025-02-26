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Fable 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 330 оценок

По слухам, новая Fable находится в ужасном техническом состоянии, поэтому и была перенесена на 2026 год

Gutsz
Новости

Разработка новой Fable всё больше напоминает затянувшийся кризис. Анонсированная ещё в 2020 году, игра за последние годы не раз становилась объектом слухов о проблемах внутри студии Playground Games. Буквально вчера вместе с демонстрацией игрового процесса стало известно, что фэнтезийная RPG будет вновь перенесена на еще один год. Уже сегодня появилась новые инсайды, которые объясняют причины очередного переноса игры. Похоже у команды разработчиков возникли серьезные трудности с производством Fable.

Инсайдер Extas1s утверждает, что ключевой причиной задержки стала не адаптация для других платформ или желание дать авторам больше времени на полировку, а именно сложность разработки. Он ссылается на источники, которые сообщают, что движок ForzaTech, изначально разработанный для гоночных игр, создаёт проблемы при создании RPG с открытым миром. Разработчикам пришлось перерабатывать многие механики, так как ранняя версия геймплея якобы «не была особо увлекательной». Также команде пришлось пересматривать темп прохождения, что потребовало дополнительных временных затрат.

Другой авторитетный инсайдер, HeisenbergFX4, также подтверждает, что Playground Games сейчас испытывает серьёзные трудности в разработки проекта такого уровня. Он считает, что игра находится в плохом состоянии и далека от завершения. Существует даже вероятность, что Fable физически не успеют закончить даже в 2026 году. В своих постах он упоминает, что после провала Starfield и неоднозначного восприятия Avowed у Xbox нет права на ошибку. Теперь, когда Microsoft готовит релиз на PlayStation, качество проекта должно соответствовать ожиданиям аудитории Sony, которая привыкла к высокому уровню проработки игр.

Ранее появлялась информация о том, что перенос связан с одновременным выпуском на PS5, Xbox и PC. Однако, учитывая последние утечки, это может быть лишь частью причины задержки. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Инсайд: Fable была перенесена на 2026 год, чтобы выпустить версию игры для PS5 одновременно с другими платформами
12
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Max Rolens

Видимо все силы ушли на оцифровку каждого прыща на роже нашего транса в главных героях

20
ka27

Эббинатора немного напоминает:

4
Max Rolens ka27

Исекайнулась, но вот увы божок ее с человеком свином перепутал и теперь оно такое..)))

1
RAMFALL

Ну там не только техническое, но и ужасное повесточное состояние!

12
0x0101
9
Max Rolens

Та ладно... оно еще красивое... ты не сравнивай с этим уё**** из Fable

2
ZAUSA
По слухам, новая Fable находится в ужасном техническом состоянии, поэтому и была перенесена на 2026 год

По слухам? Достаточно посмотреть кривой геймплей.)

7
AlexFoRestor

Пока я смотрю на ролики этой игры и мне кажется, что в ней плохо всё)

4
Александр Гоголев

Кто нибудь вообще ждет игру? Если ждешь нажми минус.

Как можно создать такую ужасную ГГ? Она даже хуже выглядит чем Цири из Ведьмака 4.

6
Jojo2525

Нажал плюс, потому что не жду.

1
Max Rolens

Цири хоть оправдать можно ( ну кроме минимизации груди, но там у феминисток это больная тема ( красивая женщина феминисткой не будет )

1
PolGhost

Лично я жду. Мне интересно, что будет по итогу. Облажаются - ладно. Не облажаются - отлично

-1
Ahnx

Формула проста. Go woke - go broke.

5
PanKotovsky
По слухам, новая Fable находится в ужасном техническом состоянии

По слухам? На рожу ГГ посмотрите. Там у разработчиков ужасное техническое состояние мозга

3
BossyBat

А по какой причине в принципе был выбран движок разработанный для гонок???

2
Illusive Devil

Хотели сделать из гг военный бронетранспортер.

3
Пользователь ВКонтакте

Да падажжите. В смысле "неоднозначный" авовед? А кто тут опять звенел, что ВСЕ В ВОСТОРГЕ? // Александр Ковалёв

1
Mankar Camoran
Уже сегодня появилась новые инсайды
Инсайдер Extas1s утверждает
Другой авторитетный инсайдер, HeisenbergFX4, также подтверждает
1
MNM 1985

Ну и рожа , пипец )

0
Mr Merlegant

Дайте выбрать персонажа!!! Эта легушка вам заруинит все, Fable изначально про Героя, Геероооя, не героиню, а героя! Mudaki…

0
AlexFoRestor

А ты меньше слухи собирай

-3