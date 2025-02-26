По слухам, новая Fable находится в ужасном техническом состоянии, поэтому и была перенесена на 2026 год

Разработка новой Fable всё больше напоминает затянувшийся кризис. Анонсированная ещё в 2020 году, игра за последние годы не раз становилась объектом слухов о проблемах внутри студии Playground Games. Буквально вчера вместе с демонстрацией игрового процесса стало известно, что фэнтезийная RPG будет вновь перенесена на еще один год. Уже сегодня появилась новые инсайды, которые объясняют причины очередного переноса игры. Похоже у команды разработчиков возникли серьезные трудности с производством Fable.
Инсайдер Extas1s утверждает, что ключевой причиной задержки стала не адаптация для других платформ или желание дать авторам больше времени на полировку, а именно сложность разработки. Он ссылается на источники, которые сообщают, что движок ForzaTech, изначально разработанный для гоночных игр, создаёт проблемы при создании RPG с открытым миром. Разработчикам пришлось перерабатывать многие механики, так как ранняя версия геймплея якобы «не была особо увлекательной». Также команде пришлось пересматривать темп прохождения, что потребовало дополнительных временных затрат.
Другой авторитетный инсайдер, HeisenbergFX4, также подтверждает, что Playground Games сейчас испытывает серьёзные трудности в разработки проекта такого уровня. Он считает, что игра находится в плохом состоянии и далека от завершения. Существует даже вероятность, что Fable физически не успеют закончить даже в 2026 году. В своих постах он упоминает, что после провала Starfield и неоднозначного восприятия Avowed у Xbox нет права на ошибку. Теперь, когда Microsoft готовит релиз на PlayStation, качество проекта должно соответствовать ожиданиям аудитории Sony, которая привыкла к высокому уровню проработки игр.
Ранее появлялась информация о том, что перенос связан с одновременным выпуском на PS5, Xbox и PC. Однако, учитывая последние утечки, это может быть лишь частью причины задержки. Подробнее об этом можно прочитать здесь:
Видимо все силы ушли на оцифровку каждого прыща на роже нашего транса в главных героях
Эббинатора немного напоминает:
Исекайнулась, но вот увы божок ее с человеком свином перепутал и теперь оно такое..)))
Ну там не только техническое, но и ужасное повесточное состояние!
Та ладно... оно еще красивое... ты не сравнивай с этим уё**** из Fable
По слухам? Достаточно посмотреть кривой геймплей.)
Пока я смотрю на ролики этой игры и мне кажется, что в ней плохо всё)
Кто нибудь вообще ждет игру? Если ждешь нажми минус.
Как можно создать такую ужасную ГГ? Она даже хуже выглядит чем Цири из Ведьмака 4.
Нажал плюс, потому что не жду.
Цири хоть оправдать можно ( ну кроме минимизации груди, но там у феминисток это больная тема ( красивая женщина феминисткой не будет )
Лично я жду. Мне интересно, что будет по итогу. Облажаются - ладно. Не облажаются - отлично
Формула проста. Go woke - go broke.
По слухам? На рожу ГГ посмотрите. Там у разработчиков ужасное техническое состояние мозга
А по какой причине в принципе был выбран движок разработанный для гонок???
Хотели сделать из гг военный бронетранспортер.
Да падажжите. В смысле "неоднозначный" авовед? А кто тут опять звенел, что ВСЕ В ВОСТОРГЕ? // Александр Ковалёв
Ну и рожа , пипец )
Дайте выбрать персонажа!!! Эта легушка вам заруинит все, Fable изначально про Героя, Геероооя, не героиню, а героя! Mudaki…
А ты меньше слухи собирай