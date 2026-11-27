Студия Playground Games опубликовала сатирическую риелторскую презентацию одного из домов в грядущей ролевой игре Fable 4. Речь идет об особняке по адресу Карнейшн-стрит, 1 (No. 1 Carnation Street) в городе Бауэрстоун, приобрести который смогут только игроки с солидным запасом золота.

В шуточном описании объект позиционируется как идеальное место для создания семьи с выгодным расположением и историческими элементами интерьера. Главной особенностью помещения выступает гигантский сундук прежнего владельца, установленный прямо рядом с кроватью — его назначение разработчики предпочли оставить в тайне. В объявлении отдельно подчеркивается, что на просмотр приглашаются исключительно состоятельные покупатели.

Данный анонс подчеркивает фирменный юмор серии и отсылает к уже представленной механике недвижимости в мире Альбиона. В Fable 4 игроки смогут свободно распоряжаться купленным жильем: заселяться в дома самостоятельно, сдавать их в аренду или выселять целые семьи на улицу.

Релиз нового ролевого приключения от Playground Games, перезапускающего известную франшизу, намечен на 23 февраля 2027 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.