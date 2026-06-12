Разработчики Fable не использовали генеративный ИИ для озвучивания NPC

В то время как многие студии обсуждают использование генеративного ИИ в разработке своих игр, разработчик Fable, Playground Games, подтвердили, что генеративный ИИ не использовался для озвучивания NPC. Это, безусловно, впечатляющее достижение, учитывая, что в RPG будет более тысячи полностью озвученных NPC. Как сообщает GameSpot, студия обсудила это во время групповой сессии вопросов и ответов на Summer Game Fest и похвалила свой актёрский состав.

У нас действительно фантастический состав актёров, которые пришли и записали огромное количество диалогов, именно их вы сегодня слышали в озвучке наших NPC. Все наши NPC полностью озвучены. Только для озвучивания нашего живого населения мы привлекли около 100 актёров.

Playground Games в 30-минутном обзоре игрового процесса показали, что эта ролевая игра с открытым миром будет представлять собой «бесконечный, взаимосвязанный симулятор жизни». Это во многом стало возможным благодаря тому, что студия усердно работала над созданием более тысячи NPC вручную. Процесс создания этих NPC также потребовал от студии «совершенно иного подхода к разработке игры».

Они встают, идут на работу, у них появляется свободное время, они возвращаются домой и ложатся спать. И сразу же, как только вы это слышите, вы, конечно же, начинаете думать: „О, хорошо, значит, каждому NPC, а их в игре более 1000, нужна кровать“. И вы обсуждаете это с командой художников по окружению, и они спрашивают: „Что им нужно?“ Это приводит к совершенно иному подходу к созданию игры, потому что она должна быть не только красивой, но и функциональной.

Это также означает, что игроки Fable могут ожидать множество магазинов по всему миру Альбиона. Студия подтвердила, что в мире Fable будет более 120 различных магазинов, каждый со своим уникальным ассортиментом. В той же демонстрации игрового процесса студия также раскрыла подробности о системе кузнечного дела, которая предоставит игрокам новые способы заработка золота.

Fable разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S и запланирована к выходу 23 февраля 2027 года.