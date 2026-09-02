Разработчики Fable объяснили смену внешности главного героя: "Для RPG это не что-то революционное"

Playground Games продолжает показывать разные варианты главного героя в новой Fable, и очередная смена внешности персонажа вызвала вопросы у игроков. Однако разработчики объяснили, что причина максимально простая — в игре есть полноценная кастомизация героя, поэтому в каждом новом трейлере и демонстрации можно увидеть разных персонажей.

На Gamescom 2026 режиссёр Fable Ральф Фултон рассказал изданию IGN, что студия ещё ранее подтверждала наличие редактора персонажа. По его словам, это далеко не революционная возможность для современной RPG, однако вокруг неё возникло достаточно много спекуляций.

«Ранее в этом году мы, очевидно, раскрыли, что в нашей игре есть кастомизация. Для RPG это не что-то революционное, но тем не менее некоторые предполагали, что её у нас нет. Поэтому мы с удовольствием показали, что она есть», — объяснил Фултон.

С тех пор Playground Games постепенно демонстрирует разные варианты героев. Они появлялись в презентационном трейлере, июньской демонстрации игрового процесса и новых материалах с Gamescom.

В показанной на выставке сцене игрок управлял женщиной, которую зрители раньше не видели. По словам Фултона, это не попытка студии отреагировать на обсуждения внешности предыдущей героини и не какой-то особый персонаж.

«Девушка, которую вы видите в сегодняшней демонстрации, — просто ещё один из персонажей, которых можно выбрать и настроить в игре. И знаете что? Людям она нравится, и я этому очень рад», — заявил разработчик.

Таким образом, Playground Games намеренно показывает разные варианты внешности героя, чтобы продемонстрировать возможности редактора. Игроки смогут самостоятельно выбирать внешний вид персонажа и не будут привязаны к одному заранее определённому облику.