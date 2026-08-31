Разработчики Fable откажутся от скучной прокачки в пользу масштабных улучшений

Разработчики из Playground Games раскрыли подробности системы прогрессии в грядущей перезагрузке Fable. Креативные директора Уилл Кеннеди и Крейг Литтлер в интервью порталу GameSpot на выставке Gamescom заявили, что игра полностью откажется от незначительных процентных апгрейдов. Вместо привычных для многих RPG бонусов в духе «+1% к атаке», каждое улучшение в игре будет кардинально менять свойства умений и давать новые геймплейные возможности — например, превращать простое заклинание удержания врага в воздухе в сокрушительный удар о землю.

Помимо боевых навыков и оружия, развивающихся независимо друг от друга, авторы уделили большое внимание элементам симуляции жизни. Исследуя локации и обыскивая сундуки, игроки смогут находить уникальные социальные предметы и подарки. Их можно будет вручать различным NPC по всему миру, чтобы повышать свой статус в обществе и открывать новые варианты взаимодействия с персонажами.

Что касается боевого арсенала, Playground Games подтвердила разнообразие классов оружия: помимо классического меча со щитом, игроки смогут использовать тяжелые двуручные боевые молоты, луки и арбалеты. Несмотря на то, что первые геймплейные кадры квестов вызвали споры в сети, недавняя расширенная демонстрация сражений с Пустотелыми (Hollowfolk) и Хранителем Фонаря (Lantern Keeper) показала заметный прогресс в полировке боевой системы.

Релиз Fable запланирован на 23 февраля 2027 года для Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PC. У студии остается еще достаточно времени, чтобы довести все механики до идеала и составить достойную конкуренцию другим крупным ролевым экшенам на рынке.