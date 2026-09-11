Разработчики Fable подробно описали экономику недвижимости и систему выборов в игре

Разработчики из студии Playground Games поделились свежими подробностями амбициозного ролевого экшена Fable. Новыми деталями авторы поделились в рамках специального выпуска Official Xbox Podcast, записанного прямо на выставке gamescom в Кёльне.

В ходе беседы создатели подробно остановились на элементах погружения и свободе действий, которые ждут геймеров в Альбионе. Путешествуя по миру, игроки смогут детально исследовать локации, брать разнообразные побочные задания и активно взаимодействовать с местными жителями.

Важной частью виртуальной экосистемы станет проработанная недвижимость: дома в игре перестанут быть безликими декорациями. Каждое здание получит индивидуальный дизайн интерьера и собственный характер, а пользователи смогут полноценно приобретать понравившиеся дома в собственность.

Другим важнейшим столпом геймплея станет система выборов, где принимаемые решения превратятся в ключевой элемент прогресса. Разработчики обещают, что моральные развилки и поступки будут напрямую и кардинально менять личное путешествие героя по сюжету, заставляя сталкиваться с долгосрочными последствиями.

В завершение подкаста представители Playground Games обсудили реакцию посетителей gamescom на закрытую демоверсию и затронули основы боевой системы. Кроме того, авторы отдельно упомянули поросенка по имени Колин, который уже успел стать локальным мемом среди фанатов после последних показов игры.