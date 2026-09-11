Разработчики Fable подробно описали экономику недвижимости и систему выборов в игре

Разработчики из студии Playground Games поделились свежими подробностями амбициозного ролевого экшена Fable. Новыми деталями авторы поделились в рамках специального выпуска Official Xbox Podcast, записанного прямо на выставке gamescom в Кёльне.
В ходе беседы создатели подробно остановились на элементах погружения и свободе действий, которые ждут геймеров в Альбионе. Путешествуя по миру, игроки смогут детально исследовать локации, брать разнообразные побочные задания и активно взаимодействовать с местными жителями.
Важной частью виртуальной экосистемы станет проработанная недвижимость: дома в игре перестанут быть безликими декорациями. Каждое здание получит индивидуальный дизайн интерьера и собственный характер, а пользователи смогут полноценно приобретать понравившиеся дома в собственность.
Другим важнейшим столпом геймплея станет система выборов, где принимаемые решения превратятся в ключевой элемент прогресса. Разработчики обещают, что моральные развилки и поступки будут напрямую и кардинально менять личное путешествие героя по сюжету, заставляя сталкиваться с долгосрочными последствиями.
В завершение подкаста представители Playground Games обсудили реакцию посетителей gamescom на закрытую демоверсию и затронули основы боевой системы. Кроме того, авторы отдельно упомянули поросенка по имени Колин, который уже успел стать локальным мемом среди фанатов после последних показов игры.
Ага, заметно, особенно выбор диалогов ни на что не влияет.
Ух ты! Можно делать выбор и покупать недвижимость?